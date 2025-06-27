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美國際生簽證政策波動 大學協助學生返台銜接學習

中央社／ 台北27日電

因應美國川普政府的國際生簽證政策波動，教育部會同各大學提供各項學習銜接措施，即日起受理在美學生申請，包括專案申請入學碩博班，以及不涉及學位的隨班附讀。

美國川普政府於5月底一度撤銷哈佛大學招收外國學生權利，後續美媒報導，川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並暫停安排新的學生簽證申請面試。而6月中旬「華盛頓郵報」報導，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意等。

美國的國際生簽證政策，導致學生出國留學出現許多變數。教育部多次公開表示，將與國內大學協調，讓受影響的學生可以在台銜接學業。

教育部今天發布新聞稿，正式公告協助在美學生返台學習的銜接措施，可透過教育部就學服務專線電話（02-77365642）洽詢。

其中不涉及學位取得的隨班附讀，由各大學視情況提供，完成課程要求可取得學分證明。若是要修讀學位，則可專案申請114學年度第1學期入學碩士班、博士班，學生填妥申請文件後，由教育部確認資格，並轉送各大學進行入學審查，再由教育部核定分發入學。

教育部指出，專案申請對象包括2類，第1類是已取得美國大學入學許可，在美國經取消簽證的中華民國國籍學生。第2類是已取得美國大學入學許可，因簽證問題無法留學美國的中華民國國籍學生。

至於非中華民國國籍學生（僑生、港澳生、外國學生）的專案入學，大學可於單招管道招收學士、碩士、博士班。若超過教育部原先核定可使用的名額數，可專案申請本地生缺額流用或名額增量。

美國 簽證 教育部

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