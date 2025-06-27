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高雄左營校際研教園區 陽明交大9月開課

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄報導
國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營。記者郭韋綺／攝影
國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營。記者郭韋綺／攝影

半導體AI為產學核心的國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營，由國立陽明交通大學、清華大學進駐開設前瞻科技與永續發展學程，其中陽明交大招牌已掛上，7月4日與高市府舉辦啟動儀式。

研教園區規畫A、B、C三大基地，A基地位於原蓮潭會館暨公教人力發展中心，為陽明交大主導整建，原訂6月中旬前完成，進度略延誤，但校名招牌已掛上，電子與光子學士後學位學程9月起將招收2班共100名學生，是園區首批啟用課程。

A基地將新建7層樓的產學一館，設置科技教育中心、產學推廣中心及多項高科技實驗室，打造研發與應用兼備的南部研教基地，2029年啟用。B基地選在舊左營國中校區，由清華大學進駐，今年3月10日著手改建，前兒童之家的進修一館將最早完工，供碩士學分班使用。進修二館、產學二館、三館及研教大樓將接續動工。

清大規畫明年起開設永續經營與氣候政策研究所，晶片設計暨AI碩士學程、智慧製造在職專班、半導體元件材料製程學位學程、永續與淨零排放科技學程及科技產業與社會政治碩士學程，未來研教園區可望強化南部半導體、AI、永續科技等領域產學研能量，助力轉型。

高雄市 陽明交大 清華大學 永續 半導體 AI

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