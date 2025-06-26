海洋紅藻海門冬變畜牧飼料拚減碳 高科大研究成果登國際期刊

面對氣候變遷與溫室氣體排放壓力，全球正積極尋求有效的減碳解方。國立高雄科技大學養殖系教授邱國勛研究團隊，運用海洋紅藻「海門冬」作為畜牧飼料添加物，成功抑制牛隻腸胃中甲烷生成，大幅降低溫室氣體排放。該成果近日登上國際權威期刊「Science of The Total Environment」，為台灣在減碳科技與永續畜牧領域開創新途徑。

邱國勛表示，近年來自然碳匯成為各國關注減碳策略，包括森林造林、大型藻類等形式雖具潛力，但長期成效易受限，相較之下，從源頭抑制溫室氣體的排放，特別是針對甲烷減量，更具實質與立即效益。

「甲烷的短期全球暖化潛勢為二氧化碳的84倍，即便以百年尺度衡量，也高達28倍。」邱國勛指出，根據研究數據，一頭牛一年所排放甲烷，相當於約10公噸二氧化碳，一公頃熱帶雨林一年吸收的碳，頂多抵銷2至6頭牛排放，因此從畜牧業減少甲烷排放下手，是更具效率減碳策略。

團隊改良海門冬的陸上環控養殖技術，除可穩定供應量產，研究顯示，海門冬天然成分「溴仿」具備抑制反芻動物胃中產甲烷菌的能力，更能培養出溴仿濃度高達國際業者兩倍以上品種，不僅提升抑制效率，也意味使用劑量更具經濟與實務效益。

更重要的是，海門冬陸上養殖模式克服了過去多依賴進口藻類原料、供應不穩困境，透過精準養殖、培養基優化與環控技術提升，並可達到穩定產出高效能品種，具備量產潛力。

高科大表示，此研究結合海洋科技、環控養殖與氣候科學，不僅展現高教研發能量，更具備實務應用價值，未來若能推廣至牛、羊等畜種日常飼養體系，台灣可望提供全球畜牧產業具競爭力的「減碳解方」，對於實現2050淨零目標亦具戰略意義。

在全球碳費、碳關稅機制逐步推行之際，減碳已成產業競爭力的核心，邱國勛認為，這項研究讓台灣以科技方式為全球減碳需求提供具體方案，是另類從養殖實驗室出發的減碳超車。研究團隊未來將持續產品配方優化與實地飼養測試，盼加速技術落地，協助台灣畜牧業在永續轉型過程中搶得先機。 國立高雄科技大學養殖系以創新的海門冬（圖中粉紅藻體）養殖技術減少畜牧業甲烷排放對抗暖化，左起為高科大養殖系教授邱國勛、水試所東港養殖研究中心主任吳豐成及助理研究員許自研。圖／高科大提供

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