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海洋紅藻海門冬變畜牧飼料拚減碳 高科大研究成果登國際期刊

聯合報／ 記者郭韋綺／高雄即時報導
海門冬屬海洋紅藻，高科大養殖系教授邱國勛研究團隊攜手農業部水試所以及業者高科生技改良海門冬陸上養殖技術。圖／高科大提供
海門冬屬海洋紅藻，高科大養殖系教授邱國勛研究團隊攜手農業部水試所以及業者高科生技改良海門冬陸上養殖技術。圖／高科大提供

面對氣候變遷與溫室氣體排放壓力，全球正積極尋求有效的減碳解方。國立高雄科技大學養殖系教授邱國勛研究團隊，運用海洋紅藻「海門冬」作為畜牧飼料添加物，成功抑制牛隻腸胃中甲烷生成，大幅降低溫室氣體排放。該成果近日登上國際權威期刊「Science of The Total Environment」，為台灣在減碳科技與永續畜牧領域開創新途徑。

邱國勛表示，近年來自然碳匯成為各國關注減碳策略，包括森林造林、大型藻類等形式雖具潛力，但長期成效易受限，相較之下，從源頭抑制溫室氣體的排放，特別是針對甲烷減量，更具實質與立即效益。

「甲烷的短期全球暖化潛勢為二氧化碳的84倍，即便以百年尺度衡量，也高達28倍。」邱國勛指出，根據研究數據，一頭牛一年所排放甲烷，相當於約10公噸二氧化碳，一公頃熱帶雨林一年吸收的碳，頂多抵銷2至6頭牛排放，因此從畜牧業減少甲烷排放下手，是更具效率減碳策略。

團隊改良海門冬的陸上環控養殖技術，除可穩定供應量產，研究顯示，海門冬天然成分「溴仿」具備抑制反芻動物胃中產甲烷菌的能力，更能培養出溴仿濃度高達國際業者兩倍以上品種，不僅提升抑制效率，也意味使用劑量更具經濟與實務效益。

更重要的是，海門冬陸上養殖模式克服了過去多依賴進口藻類原料、供應不穩困境，透過精準養殖、培養基優化與環控技術提升，並可達到穩定產出高效能品種，具備量產潛力。

高科大表示，此研究結合海洋科技、環控養殖與氣候科學，不僅展現高教研發能量，更具備實務應用價值，未來若能推廣至牛、羊等畜種日常飼養體系，台灣可望提供全球畜牧產業具競爭力的「減碳解方」，對於實現2050淨零目標亦具戰略意義。

在全球碳費、碳關稅機制逐步推行之際，減碳已成產業競爭力的核心，邱國勛認為，這項研究讓台灣以科技方式為全球減碳需求提供具體方案，是另類從養殖實驗室出發的減碳超車。研究團隊未來將持續產品配方優化與實地飼養測試，盼加速技術落地，協助台灣畜牧業在永續轉型過程中搶得先機。

國立高雄科技大學養殖系以創新的海門冬（圖中粉紅藻體）養殖技術減少畜牧業甲烷排放對抗暖化，左起為高科大養殖系教授邱國勛、水試所東港養殖研究中心主任吳豐成及助理研究員許自研。圖／高科大提供
國立高雄科技大學養殖系以創新的海門冬（圖中粉紅藻體）養殖技術減少畜牧業甲烷排放對抗暖化，左起為高科大養殖系教授邱國勛、水試所東港養殖研究中心主任吳豐成及助理研究員許自研。圖／高科大提供

減碳 團隊

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