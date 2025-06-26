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台積電駐廠員工偷吃同事雞排和紅茶 受害者遭資遣怒告求償

填鴨教育薪水又不高...他勸沒興趣別讀「電機」 一票過來人共鳴

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男網友稱沒興趣讀電機的話，會不斷在翹課、被當、重修中重複「輪迴」。示意圖／ingimage
一名男網友稱沒興趣讀電機的話，會不斷在翹課、被當、重修中重複「輪迴」。示意圖／ingimage

讀「電機系」有什麼缺點呢？一名男網友發文，稱沒興趣讀電機的話是一種不斷在翹課、被當、重修中重複的「輪迴」，電機學的東西很雜也很無聊，薪水也就3萬到5萬，讀得非常「痛苦」，因此告誡網友：「如果家境不差又沒興趣，千萬別讀電機」。

一名男網友在Dcard發文，表示許多人讀書為了賺錢，但如果家裡並不窮，真的不要讀「電機系」。原PO表示，如果沒興趣的話，只會不斷的翹課、被當，然後重修，系上的課都不是討論課，都是國高中式的「填鴨教育」，學的東西很無聊又很雜，很難真正依照興趣選課。

原PO表示，電機系出來的薪水大概也在3萬到5萬之間，如果家境真的不差，不要就讀電機系，當初他就是隨波逐流讀了電機，現在不斷需要重修，非常後悔。

此文一出，引起不少網友共鳴，「這是真的，人生青春只有一次，時間跟精力都花在讀這些東西上面跟競爭排名了，根本沒必要這麼累」、「真的，現在工作累的半死，當初在學已經沒什麼享受生活了，出社會後更慘」、「真的超認同，當初去念資工被當，後來想一想家裡開公司幹嘛這麼辛苦」。

但也有網友持相反意見，認為讀電機還是不錯的，「我覺得還是有用處啦，不追求高薪的話，願意一年只賺一百多萬就好，以這個學歷蠻容易找」、「我過得很爽，講甚麼讀電機不好的，都嘛是個人遭遇而已，我這種學店仔出來年薪過第一年就輕鬆破百」、「最起碼頂著電資類文憑還是比較容易找工作的，有收入後再來談興趣跟理想」。

科系 大學生

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