第九屆創業之星學生組冠軍 高雄醫學大學I X I團隊獲獎
經濟日報第九屆「創業之星選秀大賽」今天上午決選學生組冠軍出爐、由高雄醫學大學I X I團隊獲獎，「實習通」、「水永續實驗室」兩組獲得優勝。學生組冠軍可獲得5萬元獎金，下午最閃亮的新創團隊公司組即將出爐。
經濟日報於2017年起舉辦創業之星選秀大賽，為創業者與投資者之間搭起平台，藉由媒體傳播的力量，讓優質團隊更廣為人知，並且找到更多的資源協助。今年創業之星選秀大賽邁入第九屆，由經濟日報主辦，合作單位為台大創創中心、鴻海科技集團，協辦單位包括中華開發資本、彰化銀行、國泰金控、日月光集團、台灣企銀、宏匯集團、台新銀行、t.Hub內科創新育成基地等。
今年賽事共有118組團隊報名，包括公司組83組、學生組35組，由經濟日報與台大創創中心、創投顧問公司、金融投資團隊與知名企業等相關專業人士代表籌組評審委員會，統籌選拔作業，經過激烈的評選後，公司組、學生組各有六組正取與一組備取進入決選，將各選出冠軍一名、優勝兩名。學生組冠軍、優勝團隊也可加入台大創創中心孵化器計畫，協助團隊更專注於驗證產品構想，為創新構想建立商業模式，進而開發產品，將創意商品化。
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