校際研教園區落腳左營 陽明交大7月啟動招生
以半導體、AI為產學核心的國家重點領域校際研教園區落腳高雄左營，由國立陽明交通大學、清華大學進駐規畫3大基地，開設前瞻科技與永續發展學程育才，其中陽明交大招牌已掛上，7月4日將與高市府舉辦啟動儀式，9月電子與光子學士後學位學程2班共100人可開始上課。
研教園區規畫分為A、B、C三大基地，其中A基地位於原蓮潭會館暨公教人力發展中心，為陽明交大主導整建，雖然原訂6月中前整建完成，工程進度延誤，不過校名招牌已掛上，作業已進入最後階段，今年9月起，「電子與光子學士後學位學程」將招收兩班共100名學生在此上課，成為園區首批啟用課程。
此外，陽明交大也計畫於A基地新建地上七層、地下兩層「產學一館」，預計2029年啟用，將設置科技教育中心、產學推廣中心及多項高科技實驗室，打造研發與應用兼備的南部研教基地。
B基地則由清華大學進駐，選址舊左營國中校區，改建工程自3月10日啟動，位於前兒童之家「進修一館」，將成為清大最早完工建物，可望於9月如期啟用，供這學期招生碩士學分班使用。後續的進修二館、產學二館、產學三館及研教大樓將陸續動工，整體規模將比陽明交大更為龐大。
清大並規畫2026年開設永續經營與氣候政策研究所，2027年開辦晶片設計暨AI碩士學程、智慧製造在職專班、半導體元件材料製程學位學程、永續與淨零排放科技學程，以及具社會整合視角的科技產業與社會政治碩士學程。
研教園區亦將在左營舊城東門前設置C基地，興建第二會館暨運動中心提升生活機能，並與地方共享資源，為高雄高教注入活水，強化南部半導體、AI、永續科技等領域產學研能量，為城市轉型與國家發展鋪陳新局。
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