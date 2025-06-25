東華大學手造舟連3年開課已9艘 展現心靈航行啟航
在傳統擲瓶禮祝福儀式下，9艘手造舟划行於東華大學東湖展現「手造獨木舟與河海連結」課程學習成果，這是東華大學通識、體育與社參中心合作開設的「社會關懷類」特色課程。
東華大學社會參與中心今天表示，連續3年開設全台唯一納入學分制的特色通識課程－「手造獨木舟與河海連結」課程，溫志榮（大沐）老師以「自立造舟、划向海洋」為理念，帶領學生在手作舟艇過程中，重新認識島嶼與自我。
來自17個學系、30名學生，以6天營隊方式，從一片片木頭開始打造出獨一無二的獨木舟，整合工藝、美術、環境教育，已積累9艘舟豐碩成果。
社會參與中心指出，學生們從動手做，團隊合作與溝通尋找解決方法，到下水划行，親手打造完成的獨木舟非僅單純體能活動，融合地科、力學、數學、美學與手作技藝，將造舟變為一場豐富的跨領域學習與心靈歷程。
第三屆課程新增的3艘手造舟各具特色，分別有清新海洋夢境、動漫主題與抽象藝術風格，在成果發表會中大沐老師以自身經驗勉勵學生，「所有的自由都建立在自律之上」，鼓勵同學延續課程服務學習於社區與社群中。
參與課程的高姓學生表示，過程中最感動的是大家合力完成每個細節，尤其是一起彩繪與製作吊飾，更加凝聚向心力，正如大沐老師說：「造完舟，不是結束，而是航行的開始。」
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