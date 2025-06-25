北教大鼓勵海外研修 學海飛颺補助475萬全國最高
國立台北教育大學今天表示，積極培育優秀國際人才，近6年累計選送200人次優秀學生出國研修，今年也獲教育部「學海飛颺計畫」新台幣475萬元補助，是全國最高。
國北教大發布新聞稿指出，教育部自民國96年起推動學海飛颺國際教育計畫，旨在鼓勵大專校院選送優秀學生赴海外修讀學分，拓展學子國際視野與實務經驗，進而提升國際競爭力與國際合作。
國北教大表示，學校近年積極培養國際優秀人才，爭取師生赴國外交流學習機會，校長陳慶和109年上任至今，國北教大累計獲教育部補助學海系列計畫約2300萬元補助，共選送200人次優秀學生出國研修，今年也獲得教育部「學海飛颺計畫」475萬元補助，是全國最高。
陳慶和提到，國北教大除了爭取教育部學海計畫外，也與韓國首爾教育大學簽訂交換學生獎學金協議，由姊妹校提供交換生每月8000元獎學金；德國姊妹校施瓦本格明德教育大學也提供獎學金給國北教大優秀交換生；另外，還結合歐盟Erasmus+（新伊拉斯莫斯）計畫，由奧地利姊妹校維也納教育大學提供機票及生活費補助。
除了交換生外，國北教大指出，學校近年積極與世界各國教育大學合作與結盟，與日本大阪教育大學、韓國首爾教育大學、奧地利維也納教育大學等校建立合作機制；同時積極拓展與歐洲瑞士、德國、法國、義大利等國多所教育大學建立夥伴關係，擴大國際教育大學聯盟平台與交流合作，以培育具世界觀的優秀人才。
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