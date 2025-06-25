日本動畫業找人才 亞大數媒系媒合學生參與繪製
製作動畫辛苦，加上日本繪製「原畫」人才減少，越來越多日本業界向台灣找人才，其中亞大數媒系成立專業動畫工作室，已媒合學生參與製作「名偵探柯南」等多部日本知名動畫。
日本動畫電影「名偵探柯南：獨眼的殘像」今天在台灣上映，百年歷史的南投戲院今天邀參與製作「名偵探柯南」等多部日本人氣動畫的亞洲大學數位媒體設計學系師生團隊到場與觀眾互動，揭開台灣動畫師參與國際製作幕後故事，及介紹原畫稿、動畫分鏡等作業流程。
亞大數媒系主任趙文鴻表示，亞大數媒系設立動畫工作室，學生參與日本多部動畫製作，今年也聘繪畫柯南非常有名、「國寶級」動畫師涂國雄指導日本動畫作畫技法與原畫繪製流程，至今半年已有約40名學生姓名列在日本動畫片尾字幕，幫助學生進軍日本動畫產業。
趙文鴻說，製作動畫非常辛苦，加上日本繪製「原畫」人才日漸減少，因此越來越多日本廠商與台灣業界合作，越來越多日本動畫片尾有台灣人名字。涂國雄在日本業界多年，目前仍參與很多動畫製作，因此促成很多合作，校方後續也與日本4、5家公司洽談學生實習。
涂國雄說，台灣人才在日本動畫界涉入很深，也有不少台灣相關科系畢業生到日本就業，透過產學合一，學生很快能投入實務；數媒系動畫工作室學生參與多部日本動畫製作，包含「哆啦A夢」、「戰鬥陀螺X」、「名偵探柯南」等，原畫繪製能力獲業界肯定。
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