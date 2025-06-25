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台大副校長才獲台灣傑出女科學家今遭控經歷涉假 校方：完全依法處理

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」，由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士獲獎。本報資料照片
2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」，由台灣大學電機系曁電信工程研究所特聘教授廖婉君博士獲獎。本報資料照片

國立台灣大學副校長廖婉君被爆料，她聲稱研究獲得數個國際通訊標準認證，但經歷涉嫌誇大不實。台大對此表示，學倫相關調查多屬保密性質，台大對學倫案件完全依法規處理。

有民眾向「CTWANT」檢舉，台大副校長廖婉君涉嫌學術成就造假，其對外聲稱其研究成果被納入國際通訊標準，但經查後並未發現技術紀錄；又廖婉君也曾在台大校訊上標榜研究成果獲ETSI TiPHON收錄，但事後又改口，稱只是在其中一次會議中分享研究成果而非正式收錄。

檢舉人也指控台大校方，廖婉君曾獲得台灣十大傑出女青年、傑出女科學家獎等多項榮譽，但其行為已經疑涉及學術倫理，台大校方則試圖淡化處理，相較於之前因學習歷程檔案涉假的學生立即遭取消正備取，莫非是最高學府內只許州官放火？

台大今天回應，學倫相關調查多屬保密性質，台大對學倫案件完全依法規處理，對個案沒有評論，也不便對外說明。

廖婉君日前獲2025年第18屆「台灣傑出女科學家獎」最高榮譽「傑出獎」肯定。

科學家 台大

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