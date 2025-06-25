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世新學生設計動物擦手巾包裝 助庇護工場商品升級

中央社／ 台北25日電
世新大學與公益團體合作，由學生為庇護工場的商品設計全新包裝。圖為世新大學校長陳清河觀看學生設計的動物擦手巾包裝。中央社（世新大學提供）
世新大學與公益團體合作，由學生為庇護工場的商品設計全新包裝。圖為世新大學校長陳清河觀看學生設計的動物擦手巾包裝。中央社（世新大學提供）

世新大學與公益團體合作，學生發揮巧思，為庇護工場設計療癒的動物擦手巾包裝、趣味互動的零食包裝，希望提升公益商品市場價值，並傳遞溫暖故事，喚起消費者支持。

世新大學今天發布新聞稿指出，設計不只是美化商品，更能包裝希望與情感，由世新大學圖文傳播系助理教授陳秀真主持的「設計助力公益包裝教學USR實踐計畫」，即日起至30日在世新大學圖書館展覽廳舉行期末成果展，展現學生為公益單位量身打造的創意包裝設計。

此次計畫攜手蘭智社會福利基金會與台北市自閉兒社會福利基金會，世新學生透過課程深入了解庇護工場的經營模式與服務對象，並以專業設計為蘭智烘焙坊、玩美布工坊、愛肯樂活工場設計多款創新包裝，賦予公益商品全新視覺形象。

蘭智社會福利基金會執行長朱瑀瑄表示，學生的設計作品不僅提升商品的市場價值，也讓消費者能更深刻感受到公益商品背後的溫度與生命故事；蘭智烘焙坊的節慶中秋禮盒與烘焙小禮盒，透過學生的設計煥然一新，展現溫暖且富有質感的視覺風格，讓商品更具吸引力與辨識度。

另外，蘭智基金會附設的玩美布工坊，透過世新學生巧思設計療癒的動物擦手巾與家事巾包裝，以文創風格與故事性設計為主軸，傳遞產品的溫暖特質。

針對台北市自閉兒社會福利基金會附設的愛肯樂活工場，世新學生則以趣味互動為核心，設計零食包裝，讓商品充滿年輕活力，並傳遞I Can Do It的品牌精神，象徵自閉症者的努力與價值。

陳秀真提到，學生透過與庇護工場合作，深刻體會到設計如何成為傳遞關懷與支持的橋梁，每件作品背後都蘊含對弱勢群體的尊重與關注，透過設計不僅提升商品的市場價值，更讓公益商品承載情感與故事，希望喚起消費者的認同與支持。

世新大學

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