台大副校長被控經歷造假 鄭英耀：待調查結果再處理

國立台灣大學副校長廖婉君遭爆料疑似經歷造假，教育部長鄭英耀今天表示，教育部已請台大進行調查，教育部沒有預設立場，先看台大學倫委員會調查結果，再討論如何處理。

媒體報導，有爆料指控台大副校長廖婉君涉嫌學術成就造假，她長年對外聲稱其研究成果被納入國際通訊標準，包括ITU-T H.323 Annex-H與ETSI TiPHON專案，但經查證國際標準文獻後，並未發現其技術紀錄，爆料者質疑廖婉君相關學術經歷涉嫌造假，卻藉此獲得包括台灣十大傑出女青年等多項獎項，誤導社會長達20餘年，遭質疑涉及學術倫理，並批評台大校方淡化處理。

立法院教育及文化委員會今天審查運動產業發展條例修正草案，鄭英耀在會前受訪表示，教育部已請台大展開調查，台大也針對相關檢舉組成委員會進行調查，教育部沒有預設立場，先看台大學倫委員

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