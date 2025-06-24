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青銀共好企劃 中山醫跨校團隊大專商業賽亞軍

中央社／ 台中24日電

中山醫學大學、國立台灣師範大學與銘傳大學學生組跨校團隊Espresso，以「青銀共好」核心，提出結合行動酒吧與活動設計創新企劃，獲ATCC全國大專院校商業個案大賽亞軍。

中山醫大今天發布新聞稿表示，大賽透過「企業出題、學生解題」形式，協助學生接軌業界實務，培養問題解決與創新企劃能力。

Espresso團隊企劃「行動吧！不老BAR！」，以非營業時段活化弘道老人福利基金會場域，結合不老調酒師人才庫，設計跨世代交流活動，打造兼具社會價值與商業潛力行動方案獲亞軍與新台幣10萬元獎金。

Espresso隊長鍾靖亭表示，團隊鎖定55歲以上渴望社交長者，設計青銀共創「爺奶特調日」培訓課程，結合弘道原有「爺奶萬萬說」培訓出的不老脫口秀演員，推出現場演出「跨世代聊吧」、「不老音樂派對」及「帶爺奶來作伙」打卡活動等活潑主題。

學生透過實地訪談社區長者，深化可行性。歷經多次簡報與田野實作，學習落實創意、整合意見與分工合作，累積寶貴專業與人際經驗。

銘傳大學 調酒 師大 團隊 中山醫學大學

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