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新北校園廣告人12強名單公布 世新囊獲5席

中央社／ 新北24日電

新北市新聞局今天公布「2025新北校園廣告人」12強名單，其中以世新大學學生組隊拿下近半名額，達5隊，其次是輔仁大學3隊。後續將補助拍攝，完成影片作品後進行決選。

新聞局表示，「2025新北校園廣告人」創意影片徵件活動報名踴躍，報名數突破往年創新高，共有6縣市26所學校的學生組隊參賽。經初選初選入圍的30組團隊中，再精選出12組隊伍進入決賽。

新聞局今天公布進入決選的12強名單，其中5世新大學囊括了5隊，其次是輔大有3隊、淡江大學2隊、政治大學、台灣藝術大學。

新聞局表示，參賽學生們選材特別、表現手法新穎，廣獲評審肯定。入圍前12強的學生隊伍可獲得新台幣2萬元拍攝基金，預計9月拍攝作品完成後進行決選。

新聞局表示，將決選出前3名，可獲獎金分別為15萬元、10萬元及8萬元，以及評選出評審特別獎及社群行銷獎各1名，可各獲獎金1萬元。

廣告 世新大學

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