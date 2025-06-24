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從鋼琴王子到音樂系主任 陳冠宇以蕭邦銓釋返台30年

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
陳冠宇7月在高雄、嘉義、台北等地舉辦「鋼琴王子《陳冠宇2025鋼琴獨奏會》：愛戀蕭邦 — 返國30週年音樂會」。圖／鴻宇藝術提供
陳冠宇7月在高雄、嘉義、台北等地舉辦「鋼琴王子《陳冠宇2025鋼琴獨奏會》：愛戀蕭邦 — 返國30週年音樂會」。圖／鴻宇藝術提供

「音樂是我的最愛，鋼琴是我的人生伴侶。」北市大音樂系主任陳冠宇，18歲便出版第一張唱片成為「鋼琴王子」，可說是台灣最早的「男神」音樂家。他1995年7月完成美國學業返台任教，今年7月在高雄、嘉義、台北等地舉辦「陳冠宇2025鋼琴獨奏會 / 愛戀蕭邦 — 返國三十週年音樂會」，邀請樂迷一同回顧他這30年來在音樂旅程上成長、蛻變、茁壯與教學相長的心路歷程。

陳冠宇在就讀台灣師範大學音樂學系二年級時，於「理查．克萊德曼（Richard Clayderman）鋼琴大賽」中獲得第一名，從此與流行音樂結下不解之緣；大三便發行了第一張鋼琴演奏專輯，成為樂迷眼中溫柔浪漫的「鋼琴王子」。

「從那時起，我的名字便與流行音樂緊密相連。」陳冠宇曾跟潘越雲合作出版「鋼琴之愛」，用古典音樂的技法演奏流行金曲，「儘管我的音樂根基源自古典音樂的嚴謹學術訓練，但在眾多演出場合中，除了必須持續不忘本地呈現古典音樂的多元精髓之外，我也常以流行音樂作為橋樑，與聽眾進行心靈交流與互動。」

「我始終未曾離開古典音樂的領域，持續在這片園地中耕耘與奉獻。」陳冠宇表示，每隔五年，他都會為自己設定「五年目標」，然後全力以赴去達成。在這30年間，無論在台灣或國外，他舉辦過無數形式多元、風格多樣的音樂會，從流行到古典，從獨奏會、室內樂到協奏曲，「只要是我熱愛的音樂，我都傾注心血，力求達成心中的理想與目標。」

「我天生的個性喜歡接受不同的挑戰和試煉。」陳冠宇是音樂界少見的全才，不僅以鋼琴家的身份活躍於舞台，也在學校教學與擔任行政工作，亦積極參與音樂會的規劃與籌辦，邀請國際音樂家來台表演。陳冠宇說自己過去像「拼命三郎」，「總想把一天24小時當48小時來用。」，如今則「更懂得做自己喜歡的事」，每天以快樂感恩的心情面對生活。

陳冠宇返國滿10年、20年的時候，不曾舉辦回顧音樂會，但到了第30年，「我告訴自己是時候了！」。在這場三十週年回顧音樂會中，他選擇了全場演奏「鋼琴詩人」蕭邦的作品。

「我從年少至今，始終愛戀蕭邦音樂中的浪漫情懷、音樂品味與藝術層次。」陳冠宇表示，蕭邦是他一生最喜愛的四位作曲家之一，與貝多芬、李斯特和拉赫曼尼諾夫並列。他將演奏蕭邦的經典之作，包括：四首詼諧曲、四首敘事曲、降B小調夜曲與《英雄》波蘭舞曲。這些經典作品涵蓋蕭邦音樂中動靜對比反差、多元藝術層次、崇高愛國情操，以及他人生不同階段的體驗與情感。

陳冠宇表示，求學時曾經學習蕭邦的各式曲種並實際演奏，如今將以更成熟的心境與技巧，重新詮釋這些樂曲。

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北市大音樂系主任陳冠宇，18歲便出版第一張唱片成為「鋼琴王子」，可說是台灣最早的「男神」音樂家。圖／鴻宇藝術提供
北市大音樂系主任陳冠宇，18歲便出版第一張唱片成為「鋼琴王子」，可說是台灣最早的「男神」音樂家。圖／鴻宇藝術提供
北市大音樂系主任陳冠宇，18歲便出版第一張唱片成為「鋼琴王子」，可說是台灣最早的「男神」音樂家。圖／鴻宇藝術提供
北市大音樂系主任陳冠宇，18歲便出版第一張唱片成為「鋼琴王子」，可說是台灣最早的「男神」音樂家。圖／鴻宇藝術提供
陳冠宇曾跟潘越雲合作鋼琴專輯「鋼琴之愛」，用古典音樂的技法演奏流行金曲。圖／鴻宇藝術提供
陳冠宇曾跟潘越雲合作鋼琴專輯「鋼琴之愛」，用古典音樂的技法演奏流行金曲。圖／鴻宇藝術提供

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