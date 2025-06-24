魯賓天文台計畫拍攝10年宇宙 中大助力天體觀測

中央大學天文所參與美國推動的魯賓天文台「時空巡天傳世計畫」，預計拍攝宇宙10年變化，有助於探索宇宙奧秘；中大將於墨西哥設置2米望遠鏡，協助確認相對明亮天體的本質。

中央大學今天發布新聞稿指出，魯賓天文台「時空巡天傳世計畫」由美國國科會、能源部資助，擁有8.4米口徑光學望遠鏡，配置32億畫素電子相機，可高效率來回巡邏夜空，指認亮度或位置有變化的天體，將以10年時間觀察夜空，預期將發現恆星死亡、天體互撞等時變現象，6月發布第1批天文觀測影像。

台灣在這個計畫沒有缺席，中央大學天文研究所教授陳文屏、饒兆聰，以及助理教授潘彥丞、陳婷琬等人參與「時空巡天傳世計畫」（LSST），目前中央大學正在墨西哥設置2米望遠鏡，將配合LSST的巨量數據，在第一時間（3小時時區）確認相對明亮天體的本質。

陳文屏表示，觀察宇宙需要大型望遠鏡配備新穎設備，不僅靈敏度要高，解析力也要好。而LSST計畫的望遠鏡口徑大，視野也大，無疑是如虎添翼。

中央大學也與LSST簽訂合作協議，中大天文所將優先使用LSST的數據，同時開放部分2米望遠鏡觀測時間給其他國家學者，預期將有突破性的科學成果；未來2米望遠鏡將與鹿林天文台進行日夜聯測，成為國際的重要天文觀測設施。

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