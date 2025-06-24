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AI虛構參考文獻 2生碩士論文重寫

聯合報／ 記者劉星君郭韋綺李宗祐／連線報導
中山大學社會學系教授葉高華近期發現有兩所大學碩士生的論文參考文獻引用他的作品，卻是AI所虛構，他分別寫信給兩所大學校長檢舉。圖／翻攝自中山大學教授葉高華臉書
中山大學社會學系教授葉高華近期發現有兩所大學碩士生的論文參考文獻引用他的作品，卻是AI所虛構，他分別寫信給兩所大學校長檢舉。圖／翻攝自中山大學教授葉高華臉書

中山大學社會學系教授葉高華近期查詢台灣博碩士論文知識加值系統，發現屏東大學、南華大學的學生碩士論文參考文獻有列他的作品，「但我從沒寫過」，疑是用AI生成不存在參考文獻；兩校校方昨都證實學生涉AI虛構內容，皆須重寫論文。

葉高華指出，他發現自己沒寫過的論文後，也順便看該篇論文其他參考文獻，果然也是虛構的，「我就說，用AI生成文獻怎麼可能只是個案」，大眾關注AI抄襲剽竊問題，但AI虛構是更嚴重的事，AI資訊來源查核，是很重要的一門功夫，各校應速納入教學識讀使用AI正確觀念。

「向揭露此事中山大學葉教授致上最誠摯歉意，也感謝善意提醒。」屏東大學文化創意產業系主任林思玲說，該篇論文是碩士在職專班二年級學生，五月通過口試後，便上傳修改過的論文版本，已請指導教授與該生開會釐清。

林思玲轉述，該名學生表示因口試委員們提醒應明確標註論文內引用文獻出處及補充部分文獻，口試結束後，便用AI工具ChatGPT免費版生成論文的文獻資料，但沒審慎查核生成內容，就直接複製；之後因文獻格式與標註方式看起來沒異狀，獲同意將修改版本上傳。連指導教授也說，經此事才知道AI會假造文獻。

林思玲說，學生被告知後即撤回國家圖書館上傳論文檔案，因尚未完成學位論文抄襲比對結果審核表提送，也還沒辦離校畢業程序，學校未授予碩士學位，最後決議撰寫的碩論畢業申請不通過，要重新撰寫論文。

南華大學則指出，本月十九日接獲葉高華教授透過校長信箱檢舉，隔天開系務會議並與相關口試委員討論，確認遭檢舉學生論文所列參考文獻，多數為生成式人工智慧虛構內容，已明顯違反教育部「專科以上學校學術倫理案件處理原則、也違反校方「學生學術倫理處理要點」規範，決議該生論文口試成績「不及格」，應重新撰寫論文。

由於AI生成用於論文恐非個案，林思玲說，以後會要求老師，學生列出文獻後要一項一項反查，也將開設AI觀念、應用課程給老師及學生。

南華指出，請教師宣導學生審慎使用生成式AI，避免不當引用與抄襲，未來校方將優先採購具備AI生成內容比對功能之檢核軟體系統，所有論文在口試前，均須經過檢核以驗證內容正確性。

論文造假 論文抄襲 AI

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