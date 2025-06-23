長庚大學開創眼角膜細胞修護新技術 獲刊國際期刊

眼角膜內皮細胞不會增生，若因老化、疾病受損後會損害視力，需透過角膜移植手術來重見光明。有鑑於眼角膜捐贈無法趕上需要移植的數量，長庚大學生物醫學系透過編程誘導性多能幹細胞（iPSC），為「眼角膜內皮失養症」的兔子客製化角膜內皮細胞（iHCEC）並移植兔眼，成功修護視力，這項研究於今年4月獲刊登於國際知名期刊。

長庚大學指出，人體僅眼角膜是透明的，主要功能是讓光線穿透，眼底下面的視網膜接受光線的訊號後，進而成像產生視覺。生物醫學系副教授梅雅俊表示，能夠維持透明的關鍵，就是在角膜內層有一層角膜內皮細胞，管控著眼球水分的進出；由於角膜內皮細胞不會增生，一旦因為老化或疾病受損，像是罹患角膜內皮細胞失養症，其它細胞就會變大補上，排水功能也逐漸喪失，當過多的水分進入眼角膜，就會造成水腫，視力也將因此霧茫茫，眼睛不再清澈、透明。

長庚大學生物醫學系副教授梅雅俊說，iPSC近年不斷躍進發展，現代人3C產品使用氾濫，角膜內皮細胞受損後，嚴重恐釀失明，需透過眼角膜移植來治療。全球目前估計超過1270萬人需移植，約每70個病患僅1人能夠獲得捐贈的眼角膜，為了彌補捐贈不足，必須開發新的治療策略。

梅雅俊與林口長庚醫院眼科部合作，研究團隊所客製化的角膜內皮細胞（iHCEC）具增生功能，可源源不斷提供具安全性的治療細胞，未來在免疫豁免的眼角膜組織治療上，將可以「One-for-all」的方式適用於所有角膜內皮失養症的病患。

這項新的技術目前已建立動物模式，雖然還沒有做到臨床，梅雅俊認為，正因為 iHCEC的特性不會有免疫排斥的問題，而且可以在體外不斷增生，可以不斷挑選最好的一株細胞來移植，對於下一步研究深具信心；而這項建立動物模式的研究，極具再生醫療潛力，也在今年4月獲刊登於國際知名期刊《Journal of Advanced Research》。 長庚大學生物醫學系團隊長時間投入培養、觀察細胞，成功修護兔子視力。記者周嘉茹／翻攝

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