5女大生創作5公尺長版畫贈學校 勤益科大校長：與創辦精神一致

國立勤益科技大學5名女學生花了3年半的時間，創作完成一幅長5公尺的版畫「漫步中城」。他們以清明上河圖的方式描繪勤益大學城的風貌，畫面栩栩如生，也展現出他們對校園之美和地方的一種關懷。上午他們把這幅作品送給學校典藏，未來將在校園中展出。

校長陳坤盛上午受贈這幅作品，同時回贈代表學校精神的帽子以資鼓勵。他說，通識教育學院在他第一任任內成立，希望培養學生成為具人文素養和會關懷社會的工科人才，明秀書院也為紀念創辦人張明與王國秀夫妻成立，增進學生的人文素養。如今間隔12年他再度回任，看到這樣的成果，顯示通識教育學院是歷久彌新的。

他說，學生在這件版畫很長的製作期間，應該學會了團隊精神和很好的觀察力。另從作品內容看來，也展現了關懷社會之情，跟學校創辦的精神是一致的。

5名女學生分別是冷凍系的顏瑜慶、應英系的羅芯如、文創系的陳映羽、企管系的陳彥均和景觀系的陳星如。他們都在四年前剛進入校園時，就獲選加入學校通識教育學院的「明秀書院」學習版畫製作，並實際創作出作品。

通識教育學院院長洪國智說，明秀書院是為紀念勤益創辦人張明與王國秀夫妻而設，目的在培養科技大學學的匠師精神。大一學生進入學院完全是本於興趣且沒有學分，名額僅30人，可以選擇學習版畫、木工、木雕、篆刻或書法課程，一、二年級學習到一定程度後，三、四年級再把所學展現出來。

顏瑜慶說，在明秀書院期間，她曾看到以前的學長曾創作過5公尺的長幅版畫，心裡也想嘗試，於是邀了一起學習的另4名同學一起創作，大家在課業繁忙下，以分工和團隊合作下逐步把版畫完成。

指導老師、版畫藝術家蘇智偉說，以往也有學生創作過兩幅5公尺的長幅版畫，但內容未超出學校，但這5位學生則是把觸角伸向校外，帶進了學校附近的風土人情。而且，創作上，能一次創作出5公尺長的版畫，的確不易。 國立勤益科技大學5名女學生花了3年半的時間，完成一幅長5公尺的版畫「漫步中城」並送給學校典藏。記者黃寅／攝影

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