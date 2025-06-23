快訊

一通電話照個鏡子就被騙走千萬養老金 78歲婦栽在客服人員手上

美國轟炸過後：伊朗下一步「神權政府保命優先」？

川普殺不死伊朗的核知識！美硬實力激化核武夢 1原因恐釀地面行動

5女大生創作5公尺長版畫贈學校 勤益科大校長：與創辦精神一致

聯合報／ 記者黃寅／台中即時報導
國立勤益科大校長陳坤盛（右四）受贈學生的版畫作品，同時回贈代表學校精神的帽子以資鼓勵。記者黃寅／攝影
國立勤益科大校長陳坤盛（右四）受贈學生的版畫作品，同時回贈代表學校精神的帽子以資鼓勵。記者黃寅／攝影

國立勤益科技大學5名女學生花了3年半的時間，創作完成一幅長5公尺的版畫「漫步中城」。他們以清明上河圖的方式描繪勤益大學城的風貌，畫面栩栩如生，也展現出他們對校園之美和地方的一種關懷。上午他們把這幅作品送給學校典藏，未來將在校園中展出。

校長陳坤盛上午受贈這幅作品，同時回贈代表學校精神的帽子以資鼓勵。他說，通識教育學院在他第一任任內成立，希望培養學生成為具人文素養和會關懷社會的工科人才，明秀書院也為紀念創辦人張明與王國秀夫妻成立，增進學生的人文素養。如今間隔12年他再度回任，看到這樣的成果，顯示通識教育學院是歷久彌新的。

他說，學生在這件版畫很長的製作期間，應該學會了團隊精神和很好的觀察力。另從作品內容看來，也展現了關懷社會之情，跟學校創辦的精神是一致的。

5名女學生分別是冷凍系的顏瑜慶、應英系的羅芯如、文創系的陳映羽、企管系的陳彥均和景觀系的陳星如。他們都在四年前剛進入校園時，就獲選加入學校通識教育學院的「明秀書院」學習版畫製作，並實際創作出作品。

通識教育學院院長洪國智說，明秀書院是為紀念勤益創辦人張明與王國秀夫妻而設，目的在培養科技大學學的匠師精神。大一學生進入學院完全是本於興趣且沒有學分，名額僅30人，可以選擇學習版畫、木工、木雕、篆刻或書法課程，一、二年級學習到一定程度後，三、四年級再把所學展現出來。

顏瑜慶說，在明秀書院期間，她曾看到以前的學長曾創作過5公尺的長幅版畫，心裡也想嘗試，於是邀了一起學習的另4名同學一起創作，大家在課業繁忙下，以分工和團隊合作下逐步把版畫完成。

指導老師、版畫藝術家蘇智偉說，以往也有學生創作過兩幅5公尺的長幅版畫，但內容未超出學校，但這5位學生則是把觸角伸向校外，帶進了學校附近的風土人情。而且，創作上，能一次創作出5公尺長的版畫，的確不易。

國立勤益科技大學5名女學生花了3年半的時間，完成一幅長5公尺的版畫「漫步中城」並送給學校典藏。記者黃寅／攝影
國立勤益科技大學5名女學生花了3年半的時間，完成一幅長5公尺的版畫「漫步中城」並送給學校典藏。記者黃寅／攝影

素養 校園

延伸閱讀

「這是我的選擇」越南女大生嫁同國移工 彰警展現最美風景

影／台中女大生機車陷泥地暴衝嚇哭了 釣出護花「學長」

不僅女大生…王文洋再爆包養人妻生娃 兩性專家2層面分析：不OK嗎？

桃園3女大生慶生登山拍照竟迷路 消防隊：別小看小山

相關新聞

全球大學影響力排名 雲科大衝進全台第4壓過清大

英國泰晤士高等教育特刊（THE）最近公布最新2025年全球大學影響力排名，台灣共53所入榜，台灣大學、成功大學、陽明交通...

5女大生創作5公尺長版畫贈學校 勤益科大校長：與創辦精神一致

國立勤益科技大學5名女學生花了3年半的時間，創作完成一幅長5公尺的版畫「漫步中城」。他們以清明上河圖的方式描繪勤益大學城...

對天文攝影有興趣的民眾看過來！清大展出天文攝影展

清華大學旺宏圖書館現正展出「穹頂映像：將宇宙收納於指腹之間」天文攝影展，展覽內容囊括清大天文台的誕生、哈雷彗星的回歸，到...

台灣法學新地標 歷經18年政大法學院新館今啟用　

國立政治大學法學院新院館歷經18年設計、規畫與興建，今天舉行啟用典禮。工程小組召集人、教授王文杰表示，「從綜合院館走到這...

教育訓練講師兼職進修做蛋糕 獲馬國世界廚藝賽金牌

「下班後的我，不只是上課，更在追夢。」健行科技大學餐旅管理系進修部二年級學生黃麗蓮由老師蔡明燕指導，於2025年馬來西亞...

高雄某科大生疑作弊被抓惱羞成怒砸傷手 教室血跡斑斑

高雄有網友在社區平台貼出一段教室濺血影片，內容桌椅凌亂倒地，地上血跡斑玟，說是某科大學生「作弊惱羞成怒的下場」；對此校方...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。