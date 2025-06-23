對天文攝影有興趣的民眾看過來！清大展出天文攝影展
清華大學旺宏圖書館現正展出「穹頂映像：將宇宙收納於指腹之間」天文攝影展，展覽內容囊括清大天文台的誕生、哈雷彗星的回歸，到星空營、全國聯盟的成立，時光流轉半世紀，不變的是對宇宙的仰望與好奇，清大指出，歡迎對天文攝影有興趣的民眾來觀展，或贊助啟動17.5吋鏡片望遠鏡計畫。
清大天文社（NTHU Astronomy Club）攝影展「穹頂映像：將宇宙收納於指腹之間」正在旺宏圖書館4到6樓藝想空間展出，一幅幅讓人屏息的作品，不只是學生對滿天星斗的嚮往，更是一場傳承超過50年的冒險。
清大指出，1971年丘宏義從NASA來到清大擔任訪問教授，為引導學生接觸天文，他發起自製望遠鏡計畫。在李怡嚴、王企祥、沈君山、毛高文等眾多教授與學生的響應下，一步步克服設計鏡架、赤道儀、電子控制系統和研磨鏡片等難關，成功打造出當時全台鏡面最大的16吋望遠鏡。
這項計畫不僅催生了舊物理館頂樓天文台的設立，更成為清大天文社的起點。多年過去，天文社經歷哈雷彗星引發的追星熱潮、物理館的拆遷，也舉辦「星空之子」天文營，與各校一同催生全國大學天文社聯盟，推廣天文不遺餘力。
清大天文社長莊景喻透露，近期他們找到一面17.5吋的鏡片，查閱數十年前的社誌後認為可能是學長姐們留下的資產，「知道這件事的幹部們都摩拳擦掌，想仿效50年前創社學長姐的腳步，製作屬於自己的望遠鏡！」
天文社指出，此次展覽自1971年清大學生自製16吋望遠鏡起，一群仰望星空的青年就此展開追星的冒險。從清大天文台的誕生、哈雷彗星的回歸，到星空營、全國聯盟的成立，清大天文社代代傳承，鏡頭不斷對準夜空，走進夜色，將天文熱情化為永恆光影。
同時也精選天文愛好者拍攝的作品，其中有夢幻星雲、特殊星系與構圖優美的星野攝影等，每一張照片，皆是與宇宙對話的痕跡。誠摯邀請民眾一同走入這片星海，感受那份「初見繁星」的悸動，也歡迎贊助天文社啟動17.5吋鏡片望遠鏡計畫。
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