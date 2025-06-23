快訊

超無禮店家被挖出！韓女星朝聖澎湖名店嚇到「想回家」 網怒：丟台灣人的臉

失智症新藥問世…83歲婦第一例施打 女兒：花錢延緩退化值得

咖啡廳常客注意了！專家揭最多人點的3種飲料「傷害腸道健康」

聽新聞
0:00 / 0:00

全球大學影響力排名 雲科大衝進全台第4壓過清大

聯合報／ 記者蔡維斌／雲林即時報導
雲林科技大學全球影響力大學排名前百名，更是全台排行第4名，科大的第1名。記者蔡維斌／翻攝
雲林科技大學全球影響力大學排名前百名，更是全台排行第4名，科大的第1名。記者蔡維斌／翻攝

英國泰晤士高等教育特刊（THE）最近公布最新2025年全球大學影響力排名，台灣共53所入榜，台灣大學、成功大學、陽明交通大學、雲林科技大學都擠進前100名，其中雲林科技大學獲排名全球第77名，也是全台第4名，更登上國內科技大學第1名寶座。

英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education, THE）主辦的「THE Impact Rankings（世界大學影響力排名）」，總計有來自全球六大洲，共有130個國家2526所大學進入總排名中。

其中亞洲大學排名，台灣有53所大學入榜，據了解這次國內入榜大學的排名有所變化，幾所頂大的排名不如預期，其中以國內排名台灣大學、成功大學、陽明交通大學獲前3名，第4名則被雲林科技大學拿下，校方師生同感喜賀。

雲科大指出，在SDGs共17項指標中，雲科大今年有6項評比進入全球前百大，依排名分別為，全球排名第13名的 「SDG17全球夥伴」、全球排名第47名的 「SDG 6淨水與衛生」、全球排名第77名的「SDG 11永續城市」、全球排名第82名的「SDG 16和平與正義制度」、全球排名第87名的「SDG 12責任消費與生產」、全球排名第96名的「SDG 9工業、創新基礎建設」。

對這次次創下歷年最佳名次，雲科大校長張傳育表示，雲科大將持續秉持「創新、服務與社會責任」的核心價值，深耕永續發展、產學一體、創新設計等面向，塑造永續校園，持續擴大學校在聯合國17項永續發展目標(SDGs)的全球影響力，克盡大學社會責任。

2025THE世界大學影響力排名，雲科大為全國科大第1，全台大學排名第4。記者蔡維斌／翻攝
2025THE世界大學影響力排名，雲科大為全國科大第1，全台大學排名第4。記者蔡維斌／翻攝
雲科大與消防署攜手推動機器人智慧救災川練，善盡大學社會責任。記者蔡維斌／翻攝
雲科大與消防署攜手推動機器人智慧救災川練，善盡大學社會責任。記者蔡維斌／翻攝

雲林 永續 成功大學

延伸閱讀

西松高中國際文憑升學顧問 涉製作不實成績證明遭訴

「要好好吃飯」陸大學食堂阿姨畢業典禮演講爆紅 畢業生眼泛淚花

大陸畢業季各校送什麼？拼圖、行李箱等畢業禮物爆紅 陸網：當年怎麽沒有

全免費、名額無上限 新北教育暑期營開200門大學課程

相關新聞

全球大學影響力排名 雲科大衝進全台第4壓過清大

英國泰晤士高等教育特刊（THE）最近公布最新2025年全球大學影響力排名，台灣共53所入榜，台灣大學、成功大學、陽明交通...

台灣法學新地標 歷經18年政大法學院新館今啟用　

國立政治大學法學院新院館歷經18年設計、規畫與興建，今天舉行啟用典禮。工程小組召集人、教授王文杰表示，「從綜合院館走到這...

教育訓練講師兼職進修做蛋糕 獲馬國世界廚藝賽金牌

「下班後的我，不只是上課，更在追夢。」健行科技大學餐旅管理系進修部二年級學生黃麗蓮由老師蔡明燕指導，於2025年馬來西亞...

高雄某科大生疑作弊被抓惱羞成怒砸傷手 教室血跡斑斑

高雄有網友在社區平台貼出一段教室濺血影片，內容桌椅凌亂倒地，地上血跡斑玟，說是某科大學生「作弊惱羞成怒的下場」；對此校方...

家長開戰鬧劇被迫取消…逢甲畢典今補辦 性平案女學生出席了

台中逢甲大學機電系日前畢典因2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取，今晚補辦，順利落幕。據在場人士透露，性平事件女學生有...

研究生怨指導教授「只會批評」沒具體建議 網點頭：每天實驗室待到凌晨

「只會這個不好、那個不好，其他什麼有建設性的幫助都沒有」，一名正攻讀碩士學位的女網友在論壇如此批評指導教授。她指出，自從開始讀研究所以來，每週都要跟指導教授開會，該名教授在累計40幾次的會議中，每每批評她論文題目、背景目的不佳，卻提不出具有建設性的建議。貼文一出，引起有類似經歷的網友在留言區表示，自己的指導教授也沒有「指導」功能。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。