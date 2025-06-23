全球大學影響力排名 雲科大衝進全台第4壓過清大

英國泰晤士高等教育特刊（THE）最近公布最新2025年全球大學影響力排名，台灣共53所入榜，台灣大學、成功大學、陽明交通大學、雲林科技大學都擠進前100名，其中雲林科技大學獲排名全球第77名，也是全台第4名，更登上國內科技大學第1名寶座。

英國「泰晤士高等教育」（Times Higher Education, THE）主辦的「THE Impact Rankings（世界大學影響力排名）」，總計有來自全球六大洲，共有130個國家2526所大學進入總排名中。

其中亞洲大學排名，台灣有53所大學入榜，據了解這次國內入榜大學的排名有所變化，幾所頂大的排名不如預期，其中以國內排名台灣大學、成功大學、陽明交通大學獲前3名，第4名則被雲林科技大學拿下，校方師生同感喜賀。

雲科大指出，在SDGs共17項指標中，雲科大今年有6項評比進入全球前百大，依排名分別為，全球排名第13名的 「SDG17全球夥伴」、全球排名第47名的 「SDG 6淨水與衛生」、全球排名第77名的「SDG 11永續城市」、全球排名第82名的「SDG 16和平與正義制度」、全球排名第87名的「SDG 12責任消費與生產」、全球排名第96名的「SDG 9工業、創新基礎建設」。

對這次次創下歷年最佳名次，雲科大校長張傳育表示，雲科大將持續秉持「創新、服務與社會責任」的核心價值，深耕永續發展、產學一體、創新設計等面向，塑造永續校園，持續擴大學校在聯合國17項永續發展目標(SDGs)的全球影響力，克盡大學社會責任。 2025THE世界大學影響力排名，雲科大為全國科大第1，全台大學排名第4。記者蔡維斌／翻攝 雲科大與消防署攜手推動機器人智慧救災川練，善盡大學社會責任。記者蔡維斌／翻攝

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