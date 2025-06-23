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遊戲玩家也要社會規範 3要素打造和諧虛擬世界

中央社／ 台北23日電

中央大學助理教授黃子菱研究線上遊戲社群，發現提升玩家社會規範認知3項因素，包括社會臨場感、社群學習及指引支持，有助建立更和諧的線上互動環境與數位公民意識。

中央大學今天發布新聞稿指出，當前全球線上遊戲使用者人數已突破20億，在這樣的虛擬世界中，多數玩家傾向遵守遊戲中的社會規範與行為標準，但仍有部分玩家會違反這些規範，對他人造成干擾，甚至破壞整體社群的和諧氛圍。

中央大學資訊管理系助理教授黃子菱參與國際合作計畫，透過研究探討玩家對線上遊戲中社會規範的認知與遵循情形，發現社會臨場感、社群學習、指引支持等3項因素，對提升玩家的社會規範認知具有顯著影響，研究成果刊登於國際期刊。

研究顯示，約1/3玩家對自己經常參與的遊戲環境中的社會規範，感到不確定，即使是資深玩家，也不一定清楚哪些行為是被期待或禁止；當玩家在遊戲中能感受到其他玩家的存在與真實互動，並透過社群學習或清楚的規範指引，將有助於他們理解並遵守遊戲中的行為準則。

黃子菱表示，對遊戲開發者而言，與其事後懲罰違規行為，不如在設計階段就考慮如何加強玩家的社會規範認知，「社會規範認知」能促進玩家行為守規，為線上遊戲社群的管理與設計提供具體建議，以建立更和諧的線上互動環境；透過這項研究，也有助於理解虛擬世界中的社會互動模式與數位公民意識。

社群 中央大學

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