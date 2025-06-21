台灣法學新地標 歷經18年政大法學院新館今啟用　

國立政治大學法學院新院館歷經18年設計、規畫與興建，今天舉行啟用典禮。工程小組召集人、教授王文杰表示，「從綜合院館走到這裡，不過1200公尺，但我們走了18年。」今天應邀司法院前院長翁岳生、前校長周行一、大法官劉鐵錚、信義企業集團創辦人周俊吉等人剪綵。

政大表示，新院館開創政大首座自籌六成經費的工程典範，集結超過1100位校友與企業賢達的捐助與支持，彰顯政大法律人「以法濟世」的精神在校門之外也真實落地。

校長李蔡彥表示，法律系師生擁有了屬於自己的院館，是無數人齊心成就的學習殿堂，請大家珍惜得來不易的空間，在這裡書寫屬於政大的下一頁故事，創造屬於法學教育更多的可能性。新院館不僅是硬體的更新，更是政大教育理想的具體實踐。

法學院長許政賢則提到，政大法律系於30年前正式升格為法學院，幾經校內遷徙，今天終於擁有了真正屬於自己的家。他表示：「這不只是一棟建築的落成，更是我們這些日子以來風雨兼程、世代努力的成果。」院館是對過去的致敬，也承載著下一個世代的知識、責任與希望。

此次工程重要推手與捐贈人代表、會計師史芳銘致詞時以「企業投資無形資產」比喻教育投資，他表示，學校對學生的培育是一種長期投資，當學生在社會上有了立足之地，自然該反哺這塊土地。他也承諾將持續支持法學院軟體建設，希望推動法學教育的複利效應，讓人才與資源不斷正向循環。

法學院教授王文杰則指出，這段路走來不易，每一個階段都有人接棒、有人相挺。他期許：「使用這棟建築的人，不要忘了，這是無數人的心血與期望所成，你對這國家與社會，也有責任。」提醒新一代法律人，法學院不僅是求知之地，更是責任與公義的起點。

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