教育訓練講師兼職進修做蛋糕 獲馬國世界廚藝賽金牌

「下班後的我，不只是上課，更在追夢。」健行科技大學餐旅管理系進修部二年級學生黃麗蓮由老師蔡明燕指導，於2025年馬來西亞世界廚藝大賽勇奪Wcc11杯子蛋糕展示金牌與Wcc12自由式生日蛋糕金牌，成為全場矚目的焦點。作為一位白天在統一集團擔任教育訓練講師、晚上回到校園進修的在職學生，她以行動證明只要有夢、有資源，就能突破人生框架。

黃麗蓮表示，自己非本科出身，去年第一次參賽因準備不足鎩羽而歸，今年下定決心「要做，就做到最好」。為此，她提早三個月開始備戰，不僅積極接受校內指導，也自費進修蛋糕裝飾課程，補足技術上的弱點。她坦言，「最大的助力，是學校提供完善設備與彈性開放場地，讓我能在下班後持續練習，不受時間限制。」

本次比賽需將蛋糕體、奶油霜等材料自台灣帶至馬來西亞組裝，對於非全職選手而言是一大挑戰。她在飯店製作過程中，遭遇蛋糕架缺件、奶油霜質地變化、身體不適等重重困難，所幸老師隨時線上指導，甚至凌晨趕赴現場協助關鍵環節，最終完成作品並親自送件，勇奪雙金。

蔡明燕表示，黃麗蓮不是時間最多的學生，卻是最努力的。無論遇到什麼困難，她都願意自己克服。健行提供的不只是教室與設備，更是一種尊重成人學習歷程、支持他們重新出發的教育精神。

系主任楊舒涵表示，看到許多在職學生為了圓夢走進校園，他們時間有限，但熱情無限。系上重視彈性學習與實作空間，開放烘焙教室、提供材料設備，協助學生在學習與工作間找到平衡。黃麗蓮的成功，正是校方資源與學生毅力交會下的成果。

健行科技大學長期支持進修學習，提供進修部學生與日間部相同的競賽指導與實作設備，同時彈性調整課程與練習時間，協助學生突破時間與角色限制，順利整合職場經驗與學術訓練。 健行科技大學餐旅管理系進修部二年級學生黃麗蓮（右），在老師蔡明燕指導下，於2025年馬來西亞世界廚藝大賽勇奪Wcc11杯子蛋糕展示金牌與Wcc12自由式生日蛋糕金牌。圖／健行科大提供 健行科技大學餐旅管理系進修部二年級學生黃麗蓮，在老師蔡明燕指導下，於2025年馬來西亞世界廚藝大賽勇奪Wcc11杯子蛋糕展示金牌與Wcc12自由式生日蛋糕金牌。圖／健行科大提供

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