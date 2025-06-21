實踐大學陳立越服裝設計「育我如母」獲英GFW金獎
實踐大學服裝設計學系學生陳立越憑藉作品「育我如母」，展現對針織媒材的理解與創新，融入藍鵲、花磚、提燈等元素，在2025年英國Graduate Fashion Week國際競賽中勇奪金獎。
實踐大學今天發布新聞稿，陳立越的「育我如母」以阿嬤的養育之恩為創作靈感，在下雨天裡，阿嬤輕聲哼唱傳統歌謠「天黑黑」，流金歲月裡的含辛茹苦，承載著無盡的愛。
在服設系教師施雅玲的引導下，陳立越展現對針織媒材的理解與創新運用，作品融合台灣的美麗藍鵲、寓意祝福的花磚、象徵溫暖記憶的提燈等細膩元素，不僅勾勒出阿嬤那段溫柔堅毅的歲月，更承載濃厚的情感意涵。
陳立越帶著作品參與在英國舉辦的GFW畢業時裝週，成功抱回大獎。這是由時尚慈善組織GraduateFashion Foundation為培育新一代設計人才舉辦，是全球規模最大的時裝展演活動之一。
陳立越表示，這次比賽讓他遇見來自世界各地的選手跟老師，每個人都很努力在讓自己的作品發光發熱。即使在他鄉遇到很多不同的挑戰，但大家仍相互扶持、彼此幫助，讓他留下深刻印象。
實踐大學自2013年起鼓勵學子參與GFW，至今已榮獲5座金獎與1座銀獎，未來將持續培育懷抱初心與熱情的設計新星，讓台灣情感設計與創意實力閃耀於全球時尚舞台。
▪ 會考志願選填／盤點雙北高中之最！從校風到外送…校友心聲、特色一次看
▪ 申請入學落榜別灰心！把握最後機會 114分科測驗考前整理看過來
▪ 114分科測驗／數甲、數乙考點全解析！掌握作答節奏成關鍵 數乙「五大單元」必考
▪ 114分科測驗／社會3科時事大彙整！重「跨科思考」 從學測分析考題趨勢
▪ 不是中國！末日糧食議題發酵 全球只有「這國家」能養活自己
▪ 整理包／會考選校指南 雙北哪些高中離捷運站近？2025公私立校園地圖一覽
▪ 會考志願選填／英語B++可填這間高中資優班 報名日期、特殊考點一次看
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言