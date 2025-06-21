高雄某科大生疑作弊被抓惱羞成怒砸傷手 教室血跡斑斑

高雄有網友在社區平台貼出一段教室濺血影片，內容桌椅凌亂倒地，地上血跡斑玟，說是某科大學生「作弊惱羞成怒的下場」；對此校方表示，有名學生期末考違規被老師請出場，他跑到無人使用的教室發洩情緒，手疑似砸破玻璃受傷，送醫無礙。

學校表示，這起事件源自期末考試有學生攜帶小抄遭被老師請出考場，學生離開教室後到另間空教室發洩情緒，擊破玻璃造成傷害。學生經校護初步處置，判斷需進一步縫合，即由同學陪同就醫，診治後已由家人連夜接回家。意外發生的教室亦緊急管制、清潔及復原。

學校指出，家屬理解事發原因及校方相關處理作為，學校也將持續關懷、輔導學生，並按規定處理考試違規事件。這起事件單純是試場違規行為及個人行為失序，非網傳的打架。

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