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家長開戰鬧劇被迫取消…逢甲畢典今補辦 性平案女學生出席了

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家長開戰鬧劇被迫取消…逢甲畢典今補辦 性平案女學生出席了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
逢甲大學外觀。聯合報系資料照
逢甲大學外觀。聯合報系資料照

台中逢甲大學機電系日前畢典因2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取，今晚補辦，順利落幕。據在場人士透露，性平事件女學生有參加畢典，家長感謝學校的實名制管制，讓女兒留有美好回憶；性平事件男學生沒有參加畢典。

有逢甲大學機電系畢業生6月6日深夜在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」、「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」，表達對當天畢典因性平糾紛被迫取消表達不滿。

有學生透露，這場起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛，當A家長激烈反對B家長的兒子參加畢典，B家長則認為兒子有權參與典禮，雙方僵持不下，畢典延誤約2小時，校方調解無效，畢業被迫取消。

逢甲大學事後道歉，今晚補辦的畢典，擬出席的畢業生及親友需先報名，且採實名制進場。

逢甲大學機械系所畢典，今晚6時30分登場，畢業生及親友從傍晚陸續進場，也有畢業生穿著紅色畢業袍，在工學館前拍照留念，校方相等低調，對性平事件三緘其口，會場入口處有多名校方人員層層管制，並採實名制進場。

逢甲大學在畢典結束後表示，今天畢典再次湧現青春笑語與感動氣氛。雖然時間調整，但不減畢業生與親友的熱情。當晚近200位學生與家長齊聚一堂，共同完成這場遲來卻更顯珍貴的畢業儀式。逢甲大學感謝機電系全體畢業生與家長的體諒，並祝福更期盼他們都能帶著這一夜的祝福與勇氣，迎接未來更多挑戰與可能。

逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影
逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影

逢甲大學有畢業生上網投訴，6月6日舉辦的機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消。圖／翻攝自Threads
逢甲大學有畢業生上網投訴，6月6日舉辦的機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消。圖／翻攝自Threads

逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影
逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影

逢甲大學 實名制

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