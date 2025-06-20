逢甲大學電機系今晚補辦畢典 校長親送禮物校方稱圓滿落幕

台中逢甲大學機電系所日前畢典因2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取，今天補辦，逢甲大學今晚表示，今晚有近200名畢業生與家長齊聚一堂，在師長的祝福與同儕的陪伴下，共同完成這場遲來卻更顯珍貴的畢業儀式，圓滿落幕。

有畢業生6月6日深夜在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」、「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」，表達對當天逢甲電機系畢典因性平糾紛被迫取消表達不滿。

有學生透露，這場畢起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛，當A家長激烈反對B家長的兒子參加畢典，B家長則認為兒子有權參與典禮，雙方僵持不下，畢典延誤約2小時，校方調解無效，畢業被迫取消。

逢甲大學事後道歉，並表示今晚補辦畢業典禮，擬出席的畢業生及親友需先報名，且採實名制進場。

逢甲大學機械系所畢典，今晚6時30分登場，今年畢業生共150人，畢業生及親友從傍晚陸續進場，也有畢業生穿著紅色畢業袍，在工學館前拍照留念，校方相等低調，對性平事件三緘其口，會場入口處有多名校方人員層層管制，並採實名制進場。

一名碩士畢業生的媽媽表示，她是從高雄趕來，上次畢典，她因有事無法參加，這次剛好時間可配，加上學校有交通補助，她搭高鐵來參與。

另一名大學畢業生的爸爸說，他家住台東，他開車載著妻子二度來參加畢典，上次他參加畢典時，因為不知道流程，很多照片都沒有拍好，這次應該就可以拍到好的照片，他可以理解學校在這種情況很難處理；一名碩士生的哥哥從竹科趕來加妹妹的畢業典禮，他認為，學校有交通補助很好，希望這次畢典能順利；也有的覺得「無奈」，但也只能接受。

逢甲大學在畢典結束後表示，今天畢典再次湧現青春笑語與感動氣氛。雖然時間調整，但不減畢業生與親友的熱情。當晚近200位學生與家長齊聚一堂，共同完成這場遲來卻更顯珍貴的畢業儀式。

逢甲大學說明，今晚工程與科學學院院長王啟昌、機電系主任戴國政及系上多位師長到場祝賀，向畢業生表達肯定與祝福。典禮尾聲，校長王葳特地到場參與，親切與師生互動，並帶來驚喜小禮物，致贈每位參與本場補辦典禮的畢業生一件逢甲紅短T。現場也與全體畢業生合影留念，隨後更與多位畢業生逐一合照，成為最受歡迎的合影對象之一。

逢甲大學表示，逢甲大學除了一場校級畢業典禮外，今年共舉辦60場系所典禮，本次機電系典禮適逢第60場，為本屆畢業季畫下溫馨句點。逢甲大學感謝機電系全體畢業生與家長的體諒，並祝福更期盼他們都能帶著這一夜的祝福與勇氣，迎接未來更多挑戰與可能。

逢甲大學機電系所今天補辦畢典，逢甲大學表示，今晚畢典有近200名畢業生與家長齊聚一堂，圓滿落幕。圖／逢甲大學提供 逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影 逢甲大學機電系所今天補辦畢典，逢甲大學表示，今晚畢典有近200名畢業生與家長齊聚一堂，圓滿落幕。圖／逢甲大學提供 逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影 逢甲大學機電系所今天補辦畢典，逢甲大學表示，今晚畢典有近200名畢業生與家長齊聚一堂，圓滿落幕。圖／逢甲大學提供

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