上回家長開戰喊停！逢甲電機系畢典今晚補辦 祭一招管制

台中逢甲大學機電系所6月6日舉辦畢典，2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取消引發爭議，今晚補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調，畢業生家長有遠從屏東、高雄趕來，對於二度參加畢典，有的覺得能理解，也有的覺得「無奈」，但也只能接受。

有畢業生6月6日深夜在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」、「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」，表達對當天逢甲電機系畢典因性平糾紛被迫取消表達不滿。

有學生透露，這場畢起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛，當A家長激烈反對B家長的兒子參加畢典，B家長則認為兒子有權參與典禮，雙方僵持不下，畢典延誤約2小時，校方調解無效，畢業被迫取消。

逢甲大學事後聲明道歉，並表示今晚補辦畢業典禮，擬出席的畢業生及親友需先報名，且採實名制進場。

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系所畢典，今晚6時30分登場，今年系所畢業生共150人，畢業生及親友從下午5時起，陸續進場，也有畢業生穿著紅色畢業袍，在資訊電機館前拍照留念，校方相等低調，對性平事件三緘其口，會場入口處有多名校方人員層層管制，並採實名制進場。

一名碩士畢業生的媽媽表示，她是從高雄趕來，上次畢典，她因有事無法參加，這次剛好時間可配合，加上學校有交通補助，她搭高鐵來參與。

另一名大學畢業生的爸爸說，他家住台東，他開車載著妻子二度來參加畢典，上次他參加畢典時，因為不知道流程，很多照片都沒有拍好，這次應該就可以拍到好的照片，他可以理解學校在這種情況很難處理。

一名碩士生的哥哥從竹科趕來加妹妹的畢業典禮，他說，學校有交通補助很好，希望這次畢典能順利。 逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影 逢甲大學有畢業生上網投訴，6月6日舉辦的機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消。圖／翻攝自Threads

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