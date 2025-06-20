快訊

擊敗南韓、完封日本！統一獅1995年亞洲超級棒球賽奪冠證明台灣實力

整理包／在你的選區嗎？7月26日罷免投票 24名成案立委名單一次看

聽新聞
0:00 / 0:00

上回家長開戰喊停！逢甲電機系畢典今晚補辦 祭一招管制

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影
逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影

台中逢甲大學機電系所6月6日舉辦畢典，2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取消引發爭議，今晚補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調，畢業生家長有遠從屏東、高雄趕來，對於二度參加畢典，有的覺得能理解，也有的覺得「無奈」，但也只能接受。

有畢業生6月6日深夜在Threads上PO文表示，「我無語了、逢甲！」、「重點我爸特地從馬來西亞過來！60幾歲還要跑那麼遠！結果遇到這種事情」，表達對當天逢甲電機系畢典因性平糾紛被迫取消表達不滿。

有學生透露，這場畢起因A家長的女兒與B家長的兒子曾發生性平糾紛，當A家長激烈反對B家長的兒子參加畢典，B家長則認為兒子有權參與典禮，雙方僵持不下，畢典延誤約2小時，校方調解無效，畢業被迫取消。

逢甲大學事後聲明道歉，並表示今晚補辦畢業典禮，擬出席的畢業生及親友需先報名，且採實名制進場。

逢甲大學機械與電腦輔助工程學系所畢典，今晚6時30分登場，今年系所畢業生共150人，畢業生及親友從下午5時起，陸續進場，也有畢業生穿著紅色畢業袍，在資訊電機館前拍照留念，校方相等低調，對性平事件三緘其口，會場入口處有多名校方人員層層管制，並採實名制進場。

一名碩士畢業生的媽媽表示，她是從高雄趕來，上次畢典，她因有事無法參加，這次剛好時間可配合，加上學校有交通補助，她搭高鐵來參與。

另一名大學畢業生的爸爸說，他家住台東，他開車載著妻子二度來參加畢典，上次他參加畢典時，因為不知道流程，很多照片都沒有拍好，這次應該就可以拍到好的照片，他可以理解學校在這種情況很難處理。

一名碩士生的哥哥從竹科趕來加妹妹的畢業典禮，他說，學校有交通補助很好，希望這次畢典能順利。

逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影
逢甲大學機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消，今天補辦，校方在會場入口採實名制，相當低調。記者趙容萱／攝影
逢甲大學有畢業生上網投訴，6月6日舉辦的機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消。圖／翻攝自Threads
逢甲大學有畢業生上網投訴，6月6日舉辦的機電系畢典因性平糾紛2家長開戰被迫取消。圖／翻攝自Threads

逢甲大學 畢業典禮 實名制

延伸閱讀

恐具國家級背景駭客組織...勒索軟體Nova攻擊逢甲大學 校方回應了

畢典禮物iPad與畢業證書都被偷 女童哭紅雙眼警方要查了

畢典獻祝福！中市官員唱陸洗腦神曲「大展鴻圖」 台上師長一度尷尬

難忘畢業禮物！池上國中女學生畢典竟收「罐頭塔」 她一度拒收無奈又好笑

相關新聞

上回家長開戰喊停！逢甲電機系畢典今晚補辦 祭一招管制

台中逢甲大學機電系所6月6日舉辦畢典，2名家長因性平事件對峙開罵，畢典被迫取消引發爭議，今晚補辦，校方在會場入口採實名制...

QS世界大學排名慘輸馬來西亞 醫轟成績難看揭關鍵問題：令人擔憂

最新QS世界大學排名，台灣僅台大擠進百大，排第63名，清華與陽明交大則分別排在176與199名。醫師沈政男認為，台灣成績...

許勝雄獲聘為泰國易三倉大學講座教授 跨國推高教深化

東海大學近日宣布，攜手泰國天主教名校易三倉大學（Assumption University），合力啟動「EMBA雙聯學位...

跨域死角／挑戰學術研究 跨學科博士原訂出路一夕崩解

跨域博士吳長青，從航太跳到中文再轉戰電機，他歷經畢業訴訟爭議，原訂出路、婚姻都走向崩解，47歲取得國立大學中文博士學位後，投了一年的大學教職屢屢碰壁，今年他考取陽明交通大學電機系博士班。跨域是開創新局？還是更易卡在夾縫中？這位「二轉」學術人有深刻領悟。

暨大「第三人生大學」 4學程招生

教育部推動「第三人生大學試辦計畫」鼓勵55歲以上民眾重返校園，取得大學學士學位。暨南國際大學開辦身心舒健與人文創意、樂齡...

恐具國家級背景駭客組織...勒索軟體Nova攻擊逢甲大學 校方回應了

勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。特別的是，Nova此次在暗網上罕...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。