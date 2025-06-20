研究生怨指導教授「只會批評」沒具體建議 網點頭：每天實驗室待到凌晨

「只會這個不好、那個不好，其他什麼有建設性的幫助都沒有」，一名正攻讀碩士學位的女網友在論壇如此批評指導教授。她指出，自從開始讀研究所以來，每週都要跟指導教授開會，該名教授在累計40幾次的會議中，每每批評她論文題目、背景目的不佳，卻提不出具有建設性的建議。貼文一出，引起有類似經歷的網友在留言區表示，自己的指導教授也沒有「指導」功能。

原PO在Dcard以「指導教授沒有指導功能怎麼辦？」為題發文表示，她已經就讀研究所一年，與指導教授開會40次以上，每次都被批評題目的命名不好，但對此原PO不解道，為何研究結果還沒出來就在命名題目？除了題目命名不佳外，背景目的不明確也是每次都遭受批評，不過原PO的指導教授卻給不出實質建議。

「自己指導的外籍生都叫不出名字，連我都比他還清楚那個外籍生的狀況跟研究內容」，原PO進一步透露她的不滿，也疑惑指導教授是如何准許該名外籍生畢業的。

原PO指出，她就讀的大學研究所沒有兩年畢業的傳統，近日去聽口試時還遇到其他教授以「論文做得太好，需要再留下來完善文章」做為留人的理由。原PO表示，感覺系上的指導教授都有點怪異，即使要更換指導教授也彷彿在玩踩地雷，讓她無奈地自問「是不是該休學閃人？」

有6位網友透露有相似經歷，「跟我好像，提休學還被羞辱，連我在做的東西都不懂」、「我曾經跟妳一樣，連續2年論文都沒有定案，每天在實驗室待到凌晨，睡眠不足、內分泌失調。老師對我很好，只是在題目上遲遲懸而未解」、「我的也是，指導能力很弱，自己寫自己的」、「這我啊，從來沒有給過有用的建議，只會各種嫌棄，然後問『下一步能做什麼或有什麼建議』，什麼都說不出來」、「本店的老師也從來不會指導，他們嚴格來說只是論文審查員」、「我的教授也只會東噴西噴，然後還丟一堆雜事給我們」。

也有人分享其他與教授相處的經驗，「完善論文超有感觸，整屆只有我做出東西，教授叫我去投稿，我已經快碩四了還要幫他投，其他沒做出東西的都畢業了」、「還有那種這週說行，下週說不行，然後某天又行了。每週開會都在開盲盒」、「碩一直接叫我接一個他都不懂的計劃，好不容易扛到結案，結果畢業的時候直接叫超硬的教授幫我口試，再來嘴我說都是我的問題」、「還有叫學生把a內容修成b內容，下週又問學生為啥要寫b內容，要改成a內容才對」、「我們教授常常因為私事造成情緒不好而吼研究生，每天都要繃緊神經。然後實驗室平均4年畢業，3年算你運氣好，2年你想都別想」。

有網友則給予原PO建議，「快逃，先考慮換指教，真的不行就休學吧」、「趕快休學去找有效率、做事有踏實感的地方，我現在的實驗室也是跟我一開始要做的東西大不同，老師答應你的事也完全不理，只一直叫你幫他做他需要的事，還會因為性別沒事就嘴你，自己有時候也會遷怒他人」、「繼續加油，早日脫離苦海，環境不好，但只能撐下去」、「不是每個人都跟你教授一樣吃相難看，你要做的是去檢舉他，每個所都有正常指導學生的教授」。

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