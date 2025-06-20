QS世界大學排名慘輸馬來西亞 醫轟成績難看揭關鍵問題：令人擔憂

最新QS世界大學排名，台灣僅台大擠進百大，排第63名，清華與陽明交大則分別排在176與199名。醫師沈政男認為，台灣成績只有兩個字「難看」。高教競爭白熱化，連馬來西亞、沙烏地阿拉伯等國紛紛超車，台灣還在原地踏步，令人擔憂。

沈政男指出，馬來西亞的馬來亞大學今年排名第58，已超越台大，且馬國共有五所大學進入前200名，數量勝過台灣的三所。沙烏地阿拉伯的法赫德國王石油礦產大學排名67名，幾乎與台大並列，該國同樣有三校名列200名內。這些過去在學術聲量上不被重視的國家，如今在國際排名上已顯現實質突破。

他說，QS排名主要根據學術評價、論文引用數、師生比例與國際化程度進行評比，其中論文被引用數占30%，學術聲望占20%。台大靠學術聲望撐起90多分，但論文引用數僅約70分，只能算中段。清華與陽明交大的引用分數略勝台大，卻因學術聲望遠遜而被卡在200名邊緣。

在其他關鍵指標上，台灣大學普遍表現不佳。師生比得分低落，台大與清華僅得30多分，陽明交大略好一些，但仍僅50多分。國際化程度也不樂觀，尤其國際學生與師資比例上幾乎全面落後，導致「全球參與」指標分數偏低，拖累整體排名。

沈政男認為台灣高教的問題已經不是技術性調整能解決，而是整體體質的老化。他指出，大學資源長年投入不足，教師薪資偏低、學校預算捉襟見肘，難以吸引與留住優秀師資。整體教學與研究環境沉悶，大學更像是「大一點、老一點的中學」，學生只為拿文憑，教師只求保飯碗。

他批評政府近年來「搞不清楚高教的理念與目標」，補助學生勉強去念素質不好的大學，不如多辦幾所優秀大學。他也點出，大學行政體系保守僵化，維持公家機關「大鍋飯」模式，升遷、分工、獎懲毫無競爭力，難以激發師生對研究與教學的熱情。台灣的未來，不可能好過台灣的大學，令人擔憂啊。

商品推薦