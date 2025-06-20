快訊

確定了！中選會公布首波24名藍委罷免案+高虹安7月26日投票

【即時短評】726大罷免對藍斬草除根 賴清德要一戰定江山

「所有底線都被跨越」無國界醫生籲以色列停止封鎖加薩

美國際生簽證政策波動 教部籲大學延長轉學期程

中央社／ 台北20日電

因應美國川普政府的國際生簽證政策波動，教育部近日發函各大學，提醒可評估延長暑假轉學招生的報名期程，方便學生回台銜接學業。

美國川普政府於5月底一度撤銷哈佛大學招收外國學生的權利，後續美國媒體報導，川普政府考慮讓所有外國學生接受社群媒體審查，並暫停安排新的學生簽證申請面試，而根據6月19日華盛頓郵報（TheWashington Post）報導，國務院正在重啟學生簽證面試，並擬定更嚴格的社群媒體準則，包括要求申請人帳戶設為公開，以利審查是否對美國抱持敵意等。

美國的簽證政策波動，導致學生出國留學出現許多變數。教育部今天表示，因應近期學生轉學銜接需求，已發函台灣各大學，可綜合評估試務作業的可行性，經校級招生委員會通過後，延長原規劃暑假轉學招生的報名期程。

不過，教育部提醒，仍應於原招生簡章公告的考試時間及方式辦理招生考試，招生名額以各學系、學位學程學生招生、退學所產生的缺額為限。如果要延長報名期限，也應妥善公告，確保學生權益。

美國 簽證 社群媒體

延伸閱讀

消息人士爆：川普考慮打擊伊朗 FBI加強監控美境內真主黨相關潛在組織

申請入學篩選倍率調高 專家：大學須權衡分數缺額

美國19日過「六月節」 川普發文怨「假太多」：工人也不想放

中4月再減持美債 持倉16年新低 退居第3大債主

相關新聞

QS世界大學排名慘輸馬來西亞 醫轟成績難看揭關鍵問題：令人擔憂

最新QS世界大學排名，台灣僅台大擠進百大，排第63名，清華與陽明交大則分別排在176與199名。醫師沈政男認為，台灣成績...

許勝雄獲聘為泰國易三倉大學講座教授 跨國推高教深化

東海大學近日宣布，攜手泰國天主教名校易三倉大學（Assumption University），合力啟動「EMBA雙聯學位...

跨域死角／挑戰學術研究 跨學科博士原訂出路一夕崩解

跨域博士吳長青，從航太跳到中文再轉戰電機，他歷經畢業訴訟爭議，原訂出路、婚姻都走向崩解，47歲取得國立大學中文博士學位後，投了一年的大學教職屢屢碰壁，今年他考取陽明交通大學電機系博士班。跨域是開創新局？還是更易卡在夾縫中？這位「二轉」學術人有深刻領悟。

暨大「第三人生大學」 4學程招生

教育部推動「第三人生大學試辦計畫」鼓勵55歲以上民眾重返校園，取得大學學士學位。暨南國際大學開辦身心舒健與人文創意、樂齡...

恐具國家級背景駭客組織...勒索軟體Nova攻擊逢甲大學 校方回應了

勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。特別的是，Nova此次在暗網上罕...

獨／台灣學術圈也受害！聯手勒索軟體NOVA 陸國家級駭客入侵這大學

勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。比較特別的是，Nova此次在暗網...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。