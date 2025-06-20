大葉大學用AI助農業升級 篩選米粒、摘水果都行

面臨超高齡社會、農業人力短缺問題，大葉大學近年積極運用人工智慧（AI）科技，協助農業升級，包括用AI快速篩選米粒，或以深度學習技術協助機器人採摘水果。

大葉大學今天在台北舉行記者會，介紹近年AI研發成果。會計與資訊管理系教授陳郁文開發的「AI稻米品質檢測系統」，可以透過AI快速篩選米粒、標記瑕疵品，顯著提升效率，並讓稻米品質評估更為一致。

電機系教授黃登淵與宏新科自動控制公司合作，研發出「雙手臂水果採摘機器人」，能透過視覺和深度學習系統，識別水果的成熟度。目前系統還在持續改善，發展遠端故障排除、語意理解模組，讓農民僅須透過語音輸入，就能實現智慧化和精準採摘。

除了運用於農業，大葉大學也積極應用AI在教育領域，例如推出混合實境教師，讓學習者與虛擬導師互動，隨時協助學生解惑。

大葉校長方文昌表示，大葉以國際化、智能化、精緻化、永續化為辦學特色，打造多元實作學習場域；期盼能融合科技創新、設計思考與在地需求，培育具有實務能力與國際視野的跨領域人才。

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