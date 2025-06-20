許勝雄獲聘為泰國易三倉大學講座教授 跨國推高教深化

東海大學近日宣布，攜手泰國天主教名校易三倉大學（Assumption University），合力啟動「EMBA雙聯學位課程與泰國碩士學分班」，打造目前唯一專為台商量身設計、全中文授課的高階經管課程，為東協高教合作開創嶄新模式。而該課程也特別聘任深耕泰國多年的金仁寶集團總裁許勝雄，來擔任易三倉講座教授，以象徵產學攜手，跨國推動高教深化的決心，消息一出，立刻引發市場關注。

據悉，東海大學的學生可以透過這門課程，於易三倉大學修讀跨文化理解與溝通課程，並藉此讓國際學生深入體驗泰國豐富的文化傳統與國際多元文化，並培養在全球化環境中必備的知識與技能。課程內容涵蓋泰國文化、傳統及現代社會，幫助學生掌握跨文化溝通與領導力的核心能力。通過本課程，學生將拓展全球視野，並能靈活運用所學於多元文化環境中，提升國際競爭力。

事實上，泰國易三倉大學（Assumption University）是一所享有「東方史丹佛」美譽的私立天主教大學，位於泰國首都曼谷。該校成立於1969年，是泰國第一所國際大學，也是最早全面採用英語授課的高等學府，以現代化管理與卓越的學術水準聞名。易三倉大學的管理學院被公認為泰國頂級國際商學院之一，吸引來自全球超過70個國家和地區的學生。學校擁有65個學科，涵蓋工商管理與計算機等領先專業，並採用哈佛、耶魯等世界名校的教材，全面與國際接軌，為學生提供優質的學習環境與多元文化氛圍。

東海大學表示，這項合作計畫主打雙校認證、跨境學習、語言無礙的三大優勢，由東海與易三倉共同設計課程，涵蓋AI應用、永續治理、策略財務、行銷管理、東協經貿實務等主題，採彈性上課制度，完成學業後可同時獲頒東海與易三倉雙碩士學位。學員可於曼谷與台中兩地輪流修課，結合移地教學與企業參訪，不僅深入掌握區域經濟脈動，更能培養跨文化與跨區域的管理實戰力。

東海大學校長張國恩強調，這項計畫正是東海實踐「教育外交」與「教育接軌產業」理念的具體展現。「台商在哪，東海就走到哪。我們輸出的不只是課程，而是台灣高教的價值與信譽。」他解釋，東海與泰金寶集團多年合作基礎穩固，未來將進一步攜手推動人才實習、企業研發與高階經營課程；更特別聘任金仁寶集團總裁許勝雄擔任易三倉講座教授，象徵產學攜手，跨國推動高教深化的決心。

管理學院院長王凱立表示，東海出海，是為了打造教育外交與產業連結典範，成為台商進修首選，成為東協華語人才的知識港灣，易三倉大學為泰國首屈一指的國際天主教大學，由梵蒂岡創辦並認證，東海此次合作可說是強強聯手，一同打造東海東協管理教育的基地，將開啟台灣教育東進、東協知識整合的新時代。他表示，泰國擁有上萬家企業，本次雙聯學位計畫專為「在地經營、全球視野」的華語經理人設計，從語言到內容都具高度適配性：「這不只是EMBA，更是為東協企業決策人打造的在職知識升級管道，讓東海成為台商在曼谷的學術後盾，陪台商開疆闢土。」

東海大學副校長詹家昌、教務長楊定亞、國際長廖敏旬、管理學院副院長吳立偉、政治系主任張峻豪，EMBA副主任唐運佳、公共事務處處長黃兆璽與東海泰國教育辦公室主任謝宗順亦出席記者會，共同宣布課程將於2025年下半年開課，即日起開放報名，首屆名額30人，招收泰國、馬來西亞、新加坡等地區之台商與華語經理人。

謝宗順主任表示，這套課程為長年深耕東協的台商量身打造，解決「想學不能學」的最大痛點，中文授課、雙校學歷，是這個雙聯學位的核心特色。許多駐外台商或第二代經理人，因語言與制度限制，長期無法進修；課程採中文授課、彈性修業、實務導向，更有台商希望的泰語學習相關課程，將有效補上進修斷層。他指出，課程設計強調理論與實務兼容，學術與策略並重：「這門課不只教學術，更教決策；不只授理論，更重落地。」此外，未來也將連結台灣東海EMBA龐大校友資源，協助泰國當地企業進行跨境對接與知識共創，打造一個永續且深耕的華人經理人網絡。

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