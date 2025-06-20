國合會海外實習生錄取名額創新高 上節目分享經驗

國合會今天發布新1集訪談節目，邀請3位剛回國的海外實習生現身說法，國合會副秘書長謝佩芬表示，今年「大專青年海外技術協助服務計畫」實習生報名及錄取人數雙雙創下歷年新高，顯示台灣青年投入國際事務的熱忱持續升溫。

財團法人國際合作發展基金會發布新聞稿表示，今天發布訪談節目「Team Taiwan闖世界」第3集，節目主持人謝佩芬邀請3位剛回國的海外實習生現身說法，分享他們在史瓦帝尼、聖露西亞與貝里斯的實習經歷、文化衝擊及所見所聞。

海外實習生謝慈芳分享，她將聖露西亞當地原本只習慣鹹食料理的芋頭，做成生乳捲，在市場推廣時意外吸引很多回頭客。海外實習生劉芷婷談及，生平第一次穿上三太子裝，分發國合會技術團栽培的香蕉，讓更多貝里斯人了解台灣的貢獻。海外實習生徐斌傑提到，有機會能和史瓦帝尼國王共同參與勇士節遊行，透過實際行動落實外交部長林佳龍「人人都是外交官」的理念。

謝佩芬強調，國合會與國內多所大專院校合作推動「大專青年海外技術協助服務計畫」，今年已邁入第7年，近日甄選結果出爐，錄取了30名實習生，相較去年19名大幅增加，且今年的實習生報名及錄取人數雙雙創下歷年新高，成長近70%，顯示台灣青年投入國際事務的熱忱持續升溫，亦彰顯國合會海外實習計畫培育人才的成效。

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