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鼓勵大學生暑假進修 環境部綠領人才課提供平日班

中央社／ 台北20日電

環境部今天表示，全國大專院校將於23日前開始放暑假，環境部淨零綠領人才培育課程有平日班，且8月30日將舉行全國測驗，通過者可獲合格證明為求職加分，鼓勵學生進修。

環境部今天發布新聞稿指出，環境部淨零綠領人才培育課程總時數為48小時，課程提供平日密集班與週末假日班2種選擇，平日密集班為期約2週，適合可於平日全日參訓者；週末假日班則為期約4週，適合需兼顧工作的學員。

環境部表示，台灣各大專院校在23日前都開始放暑假，鼓勵大學生善加利用長假期間，可報名參加環境部淨零綠領人才培育課程。

環境部指出，環境部淨零綠領人才培育課程是為培育2050淨零排放所需人才而開設，課程內容實用，非常適合非理工科系者報名，課程報名費為新台幣1萬2000元，測驗通過者可獲環境部「官方合格證明」。

為鼓勵更多青年與弱勢族群參與課程，環境部國環院也提供學費補助方案，符合30歲以下大專院校在學生（不含在職專班），只要首次測驗成績獲及格，即可申請半額補助；符合中低收入戶、低收入戶或身心障礙身分者，則可申請全額補助。

根據統計，環境部淨零綠領人才培育課程從4月以來已累計開設62班次，短短兩個多月報名人數突破1400人次。

環境部表示，課程特別針對有志投入永續與淨零領域的青年規劃，並將於暑期結束前、8月30日舉行全國首次測驗，通過測驗者可獲得環境部核發的官方合格證明，為未來求職、升遷與加薪增添競爭優勢。

環境部 淨零 低收入戶

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