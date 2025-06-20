暨大「第三人生大學」 4學程招生

學術的最高殿堂是博士，但是這條路並不輕鬆，若沒有熱忱、只是為了追求頭銜，可能會遭受來自各方的沉重壓力。一名碩士畢業的網友表示，自己父母希望她能繼續讀博，感覺好像比較尊敬有博士學位的人。

2025-06-19 13:23