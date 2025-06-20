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暨大「第三人生大學」 4學程招生

聯合報／ 記者賴香珊／南投報導
國立暨南國際大學配合教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，是南投縣唯一的試辦學校。本報資料照片
國立暨南國際大學配合教育部推動「第三人生大學試辦計畫」，是南投縣唯一的試辦學校。本報資料照片

教育部推動「第三人生大學試辦計畫」鼓勵55歲以上民眾重返校園，取得大學學士學位。暨南國際大學開辦身心舒健與人文創意、樂齡觀光休閒與餐旅、高齡照護、健康與營養管理等學分學程，將於南投、台中辦理3場次招生說明會。

暨大指出，為營造終身學習環境，在第一年試辦期修畢學分學程所規畫的學分，將由教育部頒發學分學程證書，且採彈性學分累積制，10年內累積達128學分並符合畢業資格，就可取得大學學士學位。

暨南國際大學是南投縣內唯一試辦學校，將「第三人生大學」專班開設在中國語文學系、護理學系、觀光休閒與餐旅管理學系，並規畫「身心舒健與人文創意」、「樂齡觀光休閒與餐旅」、「高齡照護」、「健康與營養管理」4大學分學程。

暨大表示，今年學分學程，內容涵蓋健康促進、生涯轉型、社會參與、文化素養等主題，提供民眾跨域學習機會；為便利並擴大吸引中部地區學員上課，中文系「身心舒健與人文創意」學程將於台中市南區國家公共資訊圖書館開課。

為友善高齡學習，學員也可透過台灣好行直達校園，65歲以上甚至能免費搭乘；校內更設有健身房、游泳池、網球場、高爾夫練習場及森林步道，療癒舒緩身心。

暨大將於25日上午10時在埔里鎮公所，7月4日下午2時在國立公共資訊圖書館、23日上午10時在旭光高中辦理3場次招生說明會，詳情可至第三人生大學專區（https://u3a.ncnu.edu.tw/）或洽049-2918305查詢。

游泳池 暨大 教育部 埔里 圖書館 台灣好行

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