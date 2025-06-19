恐具國家級背景駭客組織...勒索軟體Nova攻擊逢甲大學 校方回應了
勒索軟體Nova近日接連攻擊亞洲兩所大學，一所是南韓的鮮文大學，另一所是台灣的逢甲大學。特別的是，Nova此次在暗網上罕見標註，攻打逢甲大學的是「Chinese APT｜Nova Affiliates」，恐是具有國家級背景的駭客組織。逢甲大學表示，目前已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散。
Nova今年5月已被用來攻擊國內知名連鎖餐飲業者鬍鬚張，6月則轉向攻擊教育以及公共服務，在教育領域，Nova被用來攻擊南韓鮮文大學以及台灣逢甲大學，而在公共服務領域，則有波蘭企業varico遭入侵。
在最近被Nova駭進的企業、學校之中，只有逢甲大學的資料欄位中，被特地標註「Chinese APT｜Nova Affiliates」。資安專家坦言，這很少見。
逢甲大學表示，6月17日即接獲外部情資，得知校方被勒索病毒Nova集團鎖定，隨即進行應變處理、展開調查並協請外部資源進行事件調查，經過將近24小時調查，目前已初步確認受害範圍與原因，並已採取必要措施避免擴散，但仍有諸多細節尚待釐清。
校方表示，惟經確認，目前媒體所稱員工數據、學生付款紀錄等資料並非屬實。為避免影響調查作業進行，望各界莫多加揣測。
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