快訊

連無期都沒有！掐死馬國女大生想「冥婚」 凶嫌陳柏諺判18年10月定讞

美伊密會前兆？伊朗總統專機悄抵阿曼 軍事媒體揭3可能

SpaceX星艦火箭地面測試突爆炸 瞬間化為「巨大火球」場面驚人

聽新聞
0:00 / 0:00

QS世界大學排名出爐！陽明交大挺進前200、北科大連8年進步

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
陽明交大首次進入QS前200名。本報資料照片
陽明交大首次進入QS前200名。本報資料照片

英國高等教育調查機構QS於台灣時間今天上午公告2026年世界大學排名，總計有3所台灣大專校院進入前200名，分別為台大、清大與陽明交大，整體表現比上次更佳。國立陽明交通大學則首次進入QS前200名，國立台北科技大學則是連續八年均穩健進步。

2026 QS世界大學排名，台大排名第63仍為全台最佳，清大則於2023年取得排名177後，再度重回世界前200名，陽明交通大學則是首度挺進前200。

陽明交大主任秘書蔡金吾表示，學校在永續治理一項上有很大的進展，如推動永續發展、數位化轉型等成效均有被外界看見；再者，學術聲望上，教師論文被引用數也有顯著提升，以及學生就業業表現亦佳。

然而國內大學於國際排行評比上近年略有起伏，蔡金吾也談到，如QS設有國際學者互評機制，由排行機構邀請各國學者、企業雇主等做評比，如列出印象中較好的國內前十名學校、亞洲前十名學校，印象分數可說佔比較高，也帶有當事人的主觀色彩，而台灣的大專校院過去受到的國際關注比較少，相較之下會比較吃虧。

但蔡金吾也指出，對國內的大學而言，與外國學者加強連結、合作則是可加強之處，國際曝光度也能再耕耘。對學校而言，又陽明與交通大學合校也只有約五年時間，在國際上是一個新的品牌，「希望自己跟自己比。」端看每一年是否有進步。

另外，北科大QS排名則呈現連續八年穩健進步，今年攀升至全台第420名、全台第六。校長王錫福指出，近年學校有79％的SCI論文，刊登於排名前25％的國際期刊，相當於每五篇論文中，就有四篇發表於一流期刊，進而推升論文平均被引用率，進步40名。

王錫福也說，近年北科大也積極深化國際學術合作，合作國家數自原本的41國增加至目前的59國，合作機構累計達502間，最新一年，校際合作產出的SCI論文高達251篇，展現了國際研究合作成果。

另外，2026 QS世界大學排名第一為美國麻省理工學院，其次依序為英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、英國牛津大學與美國哈佛大學。

北科大QS排名則呈現連續八年穩健進步，今年攀升至全台第420名、全台第六。圖／北科大提供
北科大QS排名則呈現連續八年穩健進步，今年攀升至全台第420名、全台第六。圖／北科大提供

陽明交通大學 陽明交大 論文 英國 美國 北科大

延伸閱讀

陽明法說會／第3季旺季報到 未來仍須看關稅協商結果

五專聯合免試入學今開放報名 前3年免學費

海運市場多空不明 長榮、萬海、陽明除息受注目

女高中生遭控科展作品涉抄襲 台大：不影響錄取資格

相關新聞

父母有「博士迷思」該讀下去嗎？網悲曝相反經歷：只想叫我結婚

學術的最高殿堂是博士，但是這條路並不輕鬆，若沒有熱忱、只是為了追求頭銜，可能會遭受來自各方的沉重壓力。一名碩士畢業的網友表示，自己父母希望她能繼續讀博，感覺好像比較尊敬有博士學位的人。

QS世界大學排名出爐！陽明交大挺進前200、北科大連8年進步

英國高等教育調查機構QS於台灣時間今天上午公告2026年世界大學排名，總計有3所台灣大專校院進入前200名，分別為台大、...

美國NCSSFL代表團訪台 中原大學展現AI華文教學

全美各州語言主管理事會代表團，在財團法人高等教育國際合作基金會安排下，參訪教育部及師大等校，而中原大學長期推動華語文教學...

清華大學躍升 QS 世界大學排名全球第176名

高等教育研究機構QS在英國時間19日凌晨公布最新的2026世界大學排名。國立清華大學排名全球第176名，比去年的210名...

QS世界大學排名今公布 清華大學躍升全球第176名

高等教育研究機構QS在英國時間今天凌晨公布最新的2026世界大學排名。國立清華大學排名全球第176名，比去年的210名大...

最新QS世界大學排名 台大名列63史上最佳 校方：作為提升與進步的參考

QS 2026世界大學排名於台灣時間6月19日上午公布，國立台灣大學排名63，為史上最佳成績，也再較上年度QS 2025...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。