QS世界大學排名出爐！陽明交大挺進前200、北科大連8年進步

英國高等教育調查機構QS於台灣時間今天上午公告2026年世界大學排名，總計有3所台灣大專校院進入前200名，分別為台大、清大與陽明交大，整體表現比上次更佳。國立陽明交通大學則首次進入QS前200名，國立台北科技大學則是連續八年均穩健進步。

2026 QS世界大學排名，台大排名第63仍為全台最佳，清大則於2023年取得排名177後，再度重回世界前200名，陽明交通大學則是首度挺進前200。

陽明交大主任秘書蔡金吾表示，學校在永續治理一項上有很大的進展，如推動永續發展、數位化轉型等成效均有被外界看見；再者，學術聲望上，教師論文被引用數也有顯著提升，以及學生就業業表現亦佳。

然而國內大學於國際排行評比上近年略有起伏，蔡金吾也談到，如QS設有國際學者互評機制，由排行機構邀請各國學者、企業雇主等做評比，如列出印象中較好的國內前十名學校、亞洲前十名學校，印象分數可說佔比較高，也帶有當事人的主觀色彩，而台灣的大專校院過去受到的國際關注比較少，相較之下會比較吃虧。

但蔡金吾也指出，對國內的大學而言，與外國學者加強連結、合作則是可加強之處，國際曝光度也能再耕耘。對學校而言，又陽明與交通大學合校也只有約五年時間，在國際上是一個新的品牌，「希望自己跟自己比。」端看每一年是否有進步。

另外，北科大QS排名則呈現連續八年穩健進步，今年攀升至全台第420名、全台第六。校長王錫福指出，近年學校有79％的SCI論文，刊登於排名前25％的國際期刊，相當於每五篇論文中，就有四篇發表於一流期刊，進而推升論文平均被引用率，進步40名。

王錫福也說，近年北科大也積極深化國際學術合作，合作國家數自原本的41國增加至目前的59國，合作機構累計達502間，最新一年，校際合作產出的SCI論文高達251篇，展現了國際研究合作成果。

另外，2026 QS世界大學排名第一為美國麻省理工學院，其次依序為英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、英國牛津大學與美國哈佛大學。 北科大QS排名則呈現連續八年穩健進步，今年攀升至全台第420名、全台第六。圖／北科大提供

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