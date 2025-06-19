父母有「博士迷思」該讀下去嗎？網悲曝相反經歷：只想叫我結婚

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聯合新聞網／ 綜合報導
有些家長希望孩子可以繼續讀到博士。示意圖／ingimage
有些家長希望孩子可以繼續讀到博士。示意圖／ingimage

學術的最高殿堂是博士，但是這條路並不輕鬆，若沒有熱忱、只是為了追求頭銜，可能會遭受來自各方的沉重壓力。一名碩士畢業的網友表示，自己父母希望她能繼續讀博，感覺好像比較尊敬有博士學位的人。

一名網友在Dcard發文表示，自己商科碩士畢業要找工作時，被家中沒有讀碩士的父母說「怎麼不繼續讀博士？能讀書就多讀一點，不讀不是浪費時間嗎」。除了自家父母外，也碰過幾個朋友的父母也是這樣，感覺比較尊敬讀博士的人，「不知道是不是那個年代的人更容易有這樣的想法」。原PO本來就沒有規劃讀博士，但其實也常常在想，讀了博士人生天花板會不會更高？

對此網友們意見不一，多數人認為要看原PO自己的規劃，「要看你想做什麼工作吧，如果讀博士沒有薪水更好、只是少賺好幾年的錢而已，跟父母說錢比較重要，頭銜不能吃」、「讀博是種賭博，沉沒成本很高的，而且不同領域下的找工作難易度和薪資上下限是有天與地的落差，不能只看好的一面。而如果你碩士都唸得很痛苦的話，建議還是不要去了」、「大學以上學位都是興趣、學習或就業需要才唸，但父母的好惡決對不是考量的重點」；不過也有人支持繼續讀博士，「家裡不缺錢，當然要讀博，碩士程度根本不深入」、「我自己是想移民，所以讀博是一定要的」。

也有人是遇到相反的情況，「我反過來，我反而是父母反對念碩博士，應該大學就出來找工作；因為我父母學歷只有高職，蠻羨慕那種讀書背後有家長支持的小孩」、「我這學期要從陽明碩畢業了，超愛學術想繼續攻博，爸媽說：『你男朋友能接受嗎？你男朋友的爸媽能接受嗎？』也被很多人問：『你沒有要結婚嗎？』，好難過沒人要支持我，都覺得我該結婚生子在家帶小孩了」。

碩士 博士生

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