美國NCSSFL代表團訪台 中原大學展現AI華文教學

全美各州語言主管理事會代表團，在財團法人高等教育國際合作基金會安排下，參訪教育部及師大等校，而中原大學長期推動華語文教學，並將AI科技導入教育獲得代表團關注，是代表團此行唯一參訪的私立大學。中原大學校長李英明期待雙方交流能為台美兩國的教育合作開啟新篇章，攜手為培養具有全球視野的優秀人才而努力。

代表團於6月15至21日訪台，成員包含現任會長Melissa Monroe與副會長Stacy Lyon等共8位美國各州教育廳世界語言專責官員，李英明向代表團介紹學校特色，並表示為了推動智慧教學，學校投入超過1600萬元建置AI專業教室，與元宇宙智慧教室，成為全國領先的智慧教學場域。代表團也在元宇宙智慧教室親自體驗虛擬實境的操作，理事會下任會長Cathleen Skinner表示，這項技術在語言教學上的應用潛力非常值得期待。

交流過程中，代表團特別關注中原大學在華語文能力檢測、教材開發、師資培訓及學生實習派遣等制度的完整性，並期盼未來能與中原攜手合作，推動更具規模的語言教育交流計畫。南卡羅來納州教育廳世界語言專責官員Rocio Zalba對中原華語文教學中心承辦教育部美國中學華語教材發展計畫表達興趣，希望未來能在美國中學華語課堂中運用此套教材。

中原大學應用華語文學系教授兼華語文教學中心主任歐德芬表示，面對全球華語學習需求的快速增長與數位轉型趨勢，應華系及華語文中心致力於建構多元且前瞻的華語文教育體系。在教學創新方面，積極運用AI科技提升華語教學效能，強化教師數位教材設計與應用能力。華語文中心教學督導廖婉君也向代表團示範運用AI工具生成華語教材與教案的實際操作，展現中原在教學數位化上的成果與實力。

此外，中原大學應華系強調理論與實務並重，透過豐富的實習機會、跨文化交流活動，及與海外華語教學機構的合作網絡，為學生建立完整的華語教學實務經驗。 中原大學華語文教學中心副主任呂淳鈺分享教育模式演進的過程與挑戰。圖／中原大學提供 全美各州語言主管理事會代表團參訪中原大學，在「元宇宙智慧教室」體驗虛擬實境。圖／中原大學提供

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