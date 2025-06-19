QS世界大學排名今公布 清華大學躍升全球第176名

高等教育研究機構QS在英國時間今天凌晨公布最新的2026世界大學排名。國立清華大學排名全球第176名，比去年的210名大幅躍升34名。其中進步最多的項目是教師平均論文被引用數，呈現研究動能大爆發；表現最佳項目則為雇主評價，排名全球第116名。

清大說，學校的教師平均被引用數從前一年的全球第268名，躍升至187名，足足前進81個名次。根據QS統計，清大每位老師每年平均論文被引用次數從2015年的99.5次，一路提升到2025年的175.3次，增長幅度高達76％。

清大校務研究中心進一步分析顯示，清大發表於前1％頂尖期刊的比率大幅提升，從2019年的4.2％提升至2023年的4.5％；前1％高被引論文比率也在2023年成長至2.3％，這兩項都在國內頂大中排名第一，顯示清大研究影響力的提升。

清大校長高為元指出，此次排名的顯著提升，展現清大在研究品質、國際化與全球聲望上的綜合實力，也反映清華以人為本、支持每一位師生盡其自我實現的發展主軸得到國際肯定。

高為元表示，清大自2022年設立「傑出人才發展基金」，對提升研究動能發揮了關鍵力量。這項學術研究獎勵機制針對教師發表國際頂尖期刊論文、重大研究突破、國際學術指標表現、國際組織貢獻等面向給予具體獎勵並授予榮銜，如「清華傑出人才講座」、「清華傑出年輕學者」等，提升教師投入高影響力研究的動機與能量。

研發長邱博文指出，為提升研究品質與國際競爭力，清大也積極透過重大儀器採購補助強化研究設施，支援尖端實驗室與大型研究團隊的運作，使高水準論文的產出具備更堅實的設備與技術基礎。

邱博文表示，在國際化與產學合作方面，清大長期推動跨國研究補助與產學研究合作計畫，並設立12所大型聯合研發中心，串聯全球頂尖學術機構與企業研究單位，形成穩定的合作網絡；在半導體科技、高熵合金、量子通訊、腦科學研究等許多重大研究領域都取得重要突破。

邱博文進一QQS世界大學排名公布 清華大學躍升全球第176名S世界大學排名公布 清華大學躍升全球第176名步分析，跨國或產學合作論文的平均被引用率往往是一般論文的3到4倍，這正是清華近年論文被引用數與師均被引用數迅速上升的重要結構性因素。

在今天公布的QS世界大學排名中，全台共有8所大學進入前5百大排行榜，清華大學排名第二，僅次於台大，其次依序為陽明交大、成大、台科大、北科大、台師大及中山大學。

2026QS世界大學排名第一的是美國麻省理工學院，其次依序為英國倫敦帝國學院、美國史丹佛大學、英國牛津大學、美國哈佛大學、英國劍橋大學、瑞士蘇黎世理工學院、新加坡國立大學、英國倫敦大學學院、美國加州理工學院。

QS世界大學排名指標包括學術互評、師均被引數、雇主評價、國際教師比率、國際學生比率、國際研究網絡、師生比、永續力等。 清華大學在最新的2026 QS世界大學排名躍升，位列全球第176名。圖／清大提供

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