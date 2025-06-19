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最新QS世界大學排名 台大名列63史上最佳 校方：作為提升與進步的參考

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
QS 2026世界大學排名於台灣時間6月19日上午公布，國立台灣大學排名63，為史上最佳成績。記者曾學仁／攝影
QS 2026世界大學排名於台灣時間6月19日上午公布，國立台灣大學排名63，為史上最佳成績。記者曾學仁／攝影

QS 2026世界大學排名於台灣時間6月19日上午公布，國立台灣大學排名63，為史上最佳成績，也再較上年度QS 2025的68名前進5名。台大表示，對各種大學排名均虛心參考，作為提升與進步的參考，也會持續善盡大學的社會責任。

QS評比的大學數量從上年度的5663間成長到今年的8467間，上榜的大學數1501間。台大表示，台灣最重要的仍是人才，台大最重要的使命之一，是為國家社會培育所需要的人才，並以所孕育的知識及研究對國家社會帶來貢獻與影響力，持續發展尖端技術及專業學問，均有賴投資教育而來。

台大也說，今年QS世界大學排名進步主要面向於學術聲望與表現（學術聲望-Academic Reputation、每師論文引用率-Citation per Faculty）；國際化（國際學生數-International Students）；學生校友就業力與影響力 (Employment Outcomes)。

學術表現上，台大表示，近年持續深耕前瞻創新或關鍵議題研究，鼓勵跨領域及國際團隊合作。相關效益也顯現在先前公布的2025 QS學科排名中，共47個學科領域進入前200排名，38個學科領域進入前100排名，7個學科領域進入前50排名，較去年均有進步。

另外，台大於國際學生及學術聲望等國際化面向也取得進步，台大說，近年積極推動國際化措施，如深化與姊妹校合作、加強參與國際高教與學術組織及聯盟、推動國際合作計畫、發展亞洲高等研究院等，同時也推動各項人才移動方案，如國際引路人計畫等，促進國際合作與交流。

值得一提的是，台大在畢業生就業表現指標（Employment Outcomes）上取得滿分100分的佳績。台大表示，畢業生就業表現指標涵蓋就業率以及校友影響力，顯示畢業生的就業率及社會貢獻俱佳，獲雇主肯定。

另外，台大在雇主評價 (Employer Reputation) 指標單項名次雖略下滑，但實際分數提升2.1分，仍在前100名內，顯示在全球競爭日益激烈的高教環境中，仍持續獲得國際雇主肯定。

雇主 大學排名 台大

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