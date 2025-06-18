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中市官員畢典高唱陸洗腦歌「大展鴻圖」 引兩派人馬論戰

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市數位發展局長林谷隆在亞洲大學資訊電機學院畢典上唱了20秒的「大展鴻圖」，在網路引起熱議。圖／翻攝亞洲大學YT
台中市數位發展局長林谷隆在亞洲大學資訊電機學院畢典上唱了20秒的「大展鴻圖」，在網路引起熱議。圖／翻攝亞洲大學YT

台中市數位發展局長林谷隆日前在亞大畢典高唱中國大陸抖音平台流行的洗腦神曲「大展鴻圖」，引發爭議。綠市議員認為，林選擇以中共網路文化中最具統戰性、娛樂包裝明顯的歌曲譁眾取寵，帶頭跟風、唱和抖音文化，令人遺憾；白市議員認為，用年輕人流行語傳達祝福的創意互動，遭綠視為「政治不正確」、抹紅打壓。

40歲林谷隆，是台中市政府最年輕的一級主管。林今表示，上周六受邀參加亞洲大學資訊電機學院的畢業典禮，以時下年輕人流行的短影音歌詞獻上畢業祝福，祝福大學生都能大展鴻圖，未來可期。

中國大陸饒舌歌手攬佬唱的「大展鴻圖」，引發眾藝人跟風，更成為國內畢典爆紅歌曲，日前成大畢業典禮，也有畢業生高唱「大展鴻圖」，帶來歡樂與笑聲；民眾黨台中市議員江和樹、里長江慶賢父子逢畢業典禮，也都必講「大展鴻圖」祝福畢業生。

林谷隆上周六在畢典致詞壓軸時高唱「大展鴻圖」，「別墅裡面唱K，水池裡面銀龍魚…是哪四個字？」台下齊喊「大展鴻圖！」被網友PO上網路引熱議。有網友認為，難得有人接地氣，「謝謝你！有幾個人的畢業典禮能這樣」，也有人批「畢典格調都弄低了」、「只有我覺得丟臉嗎？」

民進黨市議員陳俞融認為，當前中共透過短影音平台進行文化滲透與輿論操控早非新聞，林選擇以中共網路文化中最具統戰性、娛樂包裝明顯的歌曲，在莊重的畢典譁眾取寵。

陳俞融質疑，林身為台中市「數位發展」的主管機關首長，更應具備辨識網路文化背後政治意涵的能力，卻反而成為帶頭跟風、唱和抖音文化的官員，令人遺憾。陳呼籲市長盧秀燕正視此事，數發局不該成為統戰文化的推手。官員不應為求表面人氣而輕忽國家認同的基本立場。

江和樹認為，在年輕人的場合沒有人想聽冗長官話，用年輕人熟悉的流行語傳達祝福，更能貼近現場氛圍，連幼稚園小朋友都能共鳴，這樣的創意互動，在民進黨眼中卻成了「政治不正確」，被硬生生貼上標籤，民進黨只會斷章取義、在溫馨的畢業場合刻意操作政治對立，對一句流行歌詞大作文章、抹紅打壓。

民眾黨台中市議員江和樹、里長江慶賢父子，逢畢業典禮必講「大展鴻圖」。圖／江和樹提供
民眾黨台中市議員江和樹、里長江慶賢父子，逢畢業典禮必講「大展鴻圖」。圖／江和樹提供

畢業典禮 江和樹 抖音 台中市 亞洲大學

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