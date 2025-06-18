畢典獻祝福！中市官員唱陸洗腦神曲「大展鴻圖」 台上師長一度尷尬
中國大陸饒舌歌手「攬佬」演唱的洗腦神曲「大展鴻圖」流行到台灣，成為今年國內畢典爆紅歌曲。台中市數位發展局長林谷隆日前在亞大畢典唱了20秒的「大展鴻圖」，引起網路熱議，有人覺得「接地氣」，也有人罵「畢典格調都弄低了」。
40歲的林谷隆，是台中市政府最年輕的一級主管。林谷隆今表示，上周六受邀參加亞洲大學資訊電機學院的畢業典禮，以時下年輕人流行的短影音歌詞獻上畢業祝福，祝福大學生都能大展鴻圖，未來可期。
今年畢業典禮最流行的關鍵詞就是「大展鴻圖」，日前成大畢業典禮，也有畢業生高唱「大展鴻圖」，帶來歡樂與笑聲；民眾黨台中市議員江和樹、里長江慶賢父子跑畢業典禮，也都必講「大展鴻圖」祝福畢業生。
林谷隆上周六受邀參加亞大資訊電機學院畢業典禮，他致詞時讚美亞洲大學的辦學績效、祝福畢業生發揮所長，壓軸講到「這是年輕人大展鴻圖的年代」，要大家跟著他一起唱「大展鴻圖」，他RAP「別墅裡面唱K，水池裡面銀龍魚」，台下齊喊「大展鴻圖！」台上師長一開始面無表情，待他唱完時，露出禮貌的微笑。
林谷隆的即興演出，被網友PO上網路引熱議，有網友認為，畢業典禮冗長無聊，難得有人接地氣，「謝謝你！有幾個人的畢業典禮能這樣」，也有人批評「自以為有創意」、「畢業典禮格調都弄低了」、「只有我覺得丟臉嗎？」
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