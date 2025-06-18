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面對缺工問題…崇偉建設與宜大簽約合作 捐300萬元支持培育人才

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
國立宜蘭大學與崇偉企業機構簽訂「崇偉產學金質講座合作意向書」，崇偉企業機構總裁潘谷聲（右）與校長陳威戎（左）共同簽下意向書。記者戴永華／攝影
國立宜蘭大學與崇偉企業機構簽訂「崇偉產學金質講座合作意向書」，崇偉企業機構總裁潘谷聲（右）與校長陳威戎（左）共同簽下意向書。記者戴永華／攝影

面對營造工程界缺工，國立宜蘭大學與崇偉企業機構今天簽訂「崇偉產學金質講座合作意向書」，崇偉企業捐贈300萬元給宜大，作為支持教學、講座與學生實作之用，培育土木等相關人才，這同時也是崇偉在宜蘭的第一件產學合作案，展現企業對教育的投入與對營建永續發展的承諾。

崇偉企業機構總裁潘谷聲是宜蘭人，事業有成，回饋家鄉，崇偉營造早年在宜蘭興建比較具有代表性的建築是佛光山蘭陽別院大樓，後續也有一些住宅建案，近期則是國立陽明交通大學附設醫院的二期擴大工程正施工中。

持續深化產學合作，攜手在地優質企業共同育才育能。6月18日上午十時，國立宜蘭大學與崇偉企業機構於宜蘭故事館愛法餐廳2樓正式舉行「崇偉產學金質講座合作意向書」簽約儀式。會中，崇偉企業慷慨捐贈新台幣300萬元，作為支持教學、講座與學生實作之用，展現企業對教育的投入與對營建產業永續發展的高度承諾。

與工程企業相關的是土木工程人才不足，國立宜蘭大學土木工程學系擁有悠久歷史與教學口碑，培育出無數優秀人才，校友廣泛活躍於全國各大營建工程專業領域。校方表示，此次與崇偉企業合作導入建築工業4.0所需關鍵技術，包括AI智慧應用、智慧機器人、自動化管理與預製工法等，進一步推動課程實務化、學用合一，強化學生面對未來產業挑戰的能力。

校長陳威戎表示，當前營建產業正面臨數位與智慧轉型的重大關鍵期，宜大土木系不僅是人才搖籃，更是引領地方產業升級的重要後盾，雙方合作不僅是知識與實務的結合，更是一份對未來的承諾，感謝潘總裁及崇偉團隊的信任與支持，透過這筆300萬元的捐贈，學校將持續優化教學資源，提升學生實作能力，為台灣營建產業注入動能。

崇偉企業機構總裁潘谷聲說，營建產業正迎來一場技術革新，智慧工法、AI與自動化等技術已成為未來核心，這筆300萬元的捐贈不僅是企業對教育的投資，更代表崇偉重視人才培育，未來雙方將透過講座舉辦、課程設計、實習合作與技術分享等方式，建立更緊密的產學合作機制，並共同推動建築產業的智慧轉型。

崇偉企業機構總裁潘谷聲是宜蘭人，事業有成，回饋家鄉。記者戴永華／攝影
崇偉企業機構總裁潘谷聲是宜蘭人，事業有成，回饋家鄉。記者戴永華／攝影
國立宜蘭大學與崇偉企業機構簽訂「崇偉產學金質講座合作意向書」，崇偉企業捐贈300萬元給宜大，作為支持教學、講座與學生實作之用，培育土木等相關人才。記者戴永華／攝影
國立宜蘭大學與崇偉企業機構簽訂「崇偉產學金質講座合作意向書」，崇偉企業捐贈300萬元給宜大，作為支持教學、講座與學生實作之用，培育土木等相關人才。記者戴永華／攝影
國立宜蘭大學與崇偉企業機構簽訂「崇偉產學金質講座合作意向書」，崇偉企業捐贈300萬元給宜大，作為支持教學、講座與學生實作之用，培育土木等相關人才。記者戴永華／攝影
國立宜蘭大學與崇偉企業機構簽訂「崇偉產學金質講座合作意向書」，崇偉企業捐贈300萬元給宜大，作為支持教學、講座與學生實作之用，培育土木等相關人才。記者戴永華／攝影
宜大校長陳威戎表示，營建產業正面臨數位與智慧轉型的重大關鍵期，此次與崇偉企業合作導入建築工業4.0所需關鍵技術，培育土木人才。記者戴永華／攝影
宜大校長陳威戎表示，營建產業正面臨數位與智慧轉型的重大關鍵期，此次與崇偉企業合作導入建築工業4.0所需關鍵技術，培育土木人才。記者戴永華／攝影

宜蘭大學

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