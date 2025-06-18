泰晤士高等教育大學影響力排行出爐 台大排名創歷年最佳

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education, THE） 公布2025年大學影響力排名（University Impact Rankings），國立台灣大學於全球入榜大學中排行第14，為全台第一，也創下台大歷年最佳成績。

台大指出，有別於重視學術聲譽的傳統世界大學排名，THE大學影響力排名著重各校如何透過研究、教學、校務治理與社會參與等面向，對聯合國永續發展目標 (SDGs）作出貢獻，凸顯高等教育因應全球挑戰、回應社會需求所扮演的關鍵角色。

台大校長陳文章表示，THE大學影響力排名聚焦於永續發展，近年在教學、研究及社會永續等領域的努力，屢獲國內外肯定與獎項，其涵蓋校務治理、財務運作及人才培育等多方面評估。他強調，排名只是眾多衡量指標之一，台大會持續以永續發展目標為核心，對全球產生正向影響。

今年全球共來自130個國家、2526所大學參與評比，較去年增加374所。台大在SDGs共17項的指標中，今年評比有5項SDGs進入全球前20名。

依排名排序分別為，SDG 3「健康福祉」全球排名第2名、SDG 14「海洋生態與保育」全球排名第9名、SDG 16「和平正義與健全的制度」全球第12名、SDG 9「產業創新」全球排名第13名、SDG 2「消除飢餓」全球排名第18名。

台大也說明，如在健康福祉一項，醫學院長期協助東南亞培訓醫師，並定期赴台灣偏鄉提供醫療服務；公衛學院與多國合作全球衛生研究，致力推動傳染病防治。海洋生態與保育保育一項中，台大海洋研究所等單位也長期深耕海洋科學、推動多項水資源監測管理及水域生物多樣性保育計畫，讓社會大眾更加認識海洋。

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