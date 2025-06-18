經費減少？高科大深耕獲2.8億元「居技職第3」 教育部解釋
高教深耕計畫114年度經費近日揭曉，高雄科技大學獲分配新台幣2.8億元，居技職第3，但較去年減少。教育部今天解釋，高科大併校已逾6年，調回與其他學校一樣的核配原則。
根據教育部公布的高教深耕計畫114年度各校核配經費，技職有多校擠入前20名，其中台灣科技大學獲得4.5億元，台北科技大學2.9億元，高雄科技大學2.8億元，居技職前3名。私立科大中獲得最多經費的是正修科技大學的2.4億元。
高科大從113年度的4億元，今年減為2.8億元。教育部技職司今天以文字回應中央社解釋，高科大於民國107年2月由3校合併（高雄海洋科技大學、高雄應用科技大學、高雄第一科技大學），為協助合併初期的校務發展，深耕經費以整併前3校各獲得的額度合計計算。
如今3校合併已超過6年，技職司表示，已於112年度起逐年調整高科大的補助經費，並自114年度起，適用其他學校一樣的核配原則，以符合高科大的師生規模和辦學情形。
另外，台北科技大學獲得的深耕經費，也從113年度的3.4億元，到114年度減為2.9億元。技職司解釋，是因北科大的一個研究中心申請案，未獲通過。
教育部高教司長廖高賢昨天接受中央社電訪表示，114年度深耕經費，各校大抵較去年度增加，但因特色研究中心有進退場機制，還是有部分學校被減列經費。
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