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清大動機系獲企業贈1.6億元AI軟體 助培育人才

中央社／ 新竹市18日電
台灣西門子軟體工業公司18日透過台灣代理商兆水科技公司，捐贈價值新台幣1.6億元的AI軟體給國立清華大學動力機械工程學系，用於培育新世代AI工程人才。中央社（清大提供）
台灣西門子軟體工業公司18日透過台灣代理商兆水科技公司，捐贈價值新台幣1.6億元的AI軟體給國立清華大學動力機械工程學系，用於培育新世代AI工程人才。中央社（清大提供）

台灣西門子軟體工業公司今天透過台灣代理商兆水科技公司，捐贈價值新台幣1.6億元的AI軟體給清華大學動機系。校方表示，將提升清華的教學及學術研究能量，培育人才。

捐贈儀式今天在國立清華大學舉行，代表接受捐贈的副校長戴念華致詞表示，感謝西門子數位工業軟體透過兆水科技捐贈AI軟體給清華，將提升清華的教學及學術研究能量，培育更多AI人才。

清大校友、台灣西門子軟體工業公司董事長陳晧璋致詞指出，清華學子如能熟悉這些業界普遍使用的軟體，運用自如，並取得認證，未來進入職場將如虎添翼，發揮即戰力。

兆水科技總經理藍偉華說，他也是清華校友，該公司的核心團隊也都出身清華動機系，清華的訓練讓團隊成員具備剖析問題、找出關鍵、提出解方的能力。

動力機械工程學系教授林昭安表示，工業軟體的效能強大，但要價不菲，有些軟體一套就要上百萬元，十分感謝西門子及兆水科技此次捐贈的6項專業軟體，每項都捐了80套。

清華大學提供新聞稿表示，此次捐贈也包含HEEDSAI工程優化平台，該軟體能將結構強度、散熱分析、振動噪音、電磁分析等不同模擬軟體串聯在同一平台，透過AI演算法找出最佳設計方案。

西門子 清華大學

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