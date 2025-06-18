移動式空汙監測器7月投入桃園沿海社區 盼加裝臭味感測

中央大學大氣科學系教授王聖翔帶領學生，透過實作課程，開發一套客製化的移動式空汙監測設備「特務AP」，實現即時監測工業區街道PM2.5空間分布，結合社區巡守隊每日定時巡檢，加強民眾了解空汙狀況，設備不僅在校內課程成果發表會中獲得佳績，展現學生的創意與實作能力，今年7月更將投入桃園觀音鄉樹林社區的空汙監測巡邏，協助地方民眾即時掌握環境空氣品質。

計畫源自教育部支持的USR桃海三生計畫，王聖翔表示，此次參與的學生來自大氣科學系，透過教育部「智慧創新關鍵人才躍升計畫」支持下所開設的課程，學習機電整合及程式資訊等跨域能力，針對社區的需求，開發一套移動式空汙監測設備，創新技術不僅提升社區的環境監測能力，也讓社區針對過去有疑慮的空汙來源加強巡檢，找出產業發展和社區健康兼具的解決方案。參與的6位學生表現優異，在今年的「2025中大跨領域課程博覽會」成果發表此課程成果，從60個團隊中脫穎而出取得佳作的好成績。

特務AP同時可以監測PM2.5、溫溼度和氣壓等參數，搭配精準的GPS定位，可以即時展示工業區街道的PM2.5濃度分布。6月在社區與空汙巡守隊完成首次成功測試後，社區里長及空污巡守隊皆相當滿意，未來也朝向加裝臭味感測、空汙高值警示等精進功能。

桃園市議員吳進昌說，沿海工業區空汙問題複雜，社區民眾對於空汙所導致的健康問題相當關切，此次中央大學師生以USR的理念於社區實踐，將有助於桃園市進一步推動沿海空汙觀測與治理的新作為。

中央大學近年來鼓勵學生積極參與跨域增能與實踐計畫，學生普遍在自身跨域能力有所提升，更在實踐中深刻體會到大學社會責任的重要性。 中央大學開發出的「特務AP」移動空汙監測設備，由大氣系師生一手打造。圖／中央大學提供 中央大學大氣系開發的移動式空汙監測設備「特務AP」，參與社區移動空汙監測行列。圖／中央大學提供

商品推薦